ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اختيارات غير موفقة.. هالة صدقي لـ صدى البلد: لن أكرر تجربة الارتباط

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:45 م
صدى البلد
Advertisements
شروق إبراهيم
كشفت الفنانة هالة صدقي عن انها ستتفرغ لفنها وتربية ابنائها خلال الفترة المقبلة عقب ازمتها مع زوجها السابق.

وقالت هالة صدقي في تصريح خاص لـ صدى البلد انها لن تكرر تجربة الارتباط، لافتة الى انها ترى ان اختياراتها تكون غير موفقة دائما.

وظهر محامي زوج هالة صدقي خلال مقطع مصور يتحدث فيه عن رفع موكله قضية إنكار نسب من أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على ميلادهم.

وحذرت بعدها هالة صدقي، من تداول أى معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.


وقالت هالة صدقي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الأشخاص يدعي أنه محامٍ، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير للدهشة، ومن دون أى سند قانوني، كما تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء، وبناءً عليه فقد تقدم المحامي الخاص بها بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص، وكذلك زوجها السابق، كما ستتم مخاطبة نقابة المحامين خلال ساعات للنظر في مدى مهنية ما حدث، وقياس الأضرار الواقعة على أسرتها جراء ذلك. 

وأضافت هالة صدقي "يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هالة صدقي لـ خالد الصاوي: ممثل قدير وموهوب وعظيم في اختياراته

في قضية النفقة.. مد أجل الحكم على زوج الفنانة هالة صدقي

تسكنه الزواحف والقوارض.. أهالي الحمراوي بكفر الشيخ يطالبون بتحويل المركز الطبي لمستشفى مركزي

ترشيحاتنا

إبراهيم عيسى لـ وزيرة الصحة: عاوز أطعّم بلقاح كورونا الصيني

لجنة مكافحة كورونا: بدء تطعيم المصريين باللقاح الصينى خلال الأسبوعين المقبلين

حظر كلي أم جزئي.. الحكومة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

استئناف الدراسة في القاهرة غدا بعد توقفها لسوء الأحوال الجوية

بـ الجلد الكاجوال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

مفيش جدول.. أمير المصري يكشف لـ"صدى البلد" سبب قلة أعماله في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحمي من الإصابة بالسرطان.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

دراسة.. السمنة تضعف المناعة وتسرع نمو الأورام

بـ الجلد الكاجوال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام