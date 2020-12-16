اختيارات غير موفقة.. هالة صدقي لـ صدى البلد: لن أكرر تجربة الارتباط

كشفت الفنانة هالة صدقي عن انها ستتفرغ لفنها وتربية ابنائها خلال الفترة المقبلة عقب ازمتها مع زوجها السابق.





وقالت هالة صدقي في تصريح خاص لـ صدى البلد انها لن تكرر تجربة الارتباط، لافتة الى انها ترى ان اختياراتها تكون غير موفقة دائما.





وظهر محامي زوج هالة صدقي خلال مقطع مصور يتحدث فيه عن رفع موكله قضية إنكار نسب من أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على ميلادهم.





وحذرت بعدها هالة صدقي، من تداول أى معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.









وقالت هالة صدقي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الأشخاص يدعي أنه محامٍ، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير للدهشة، ومن دون أى سند قانوني، كما تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء، وبناءً عليه فقد تقدم المحامي الخاص بها بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص، وكذلك زوجها السابق، كما ستتم مخاطبة نقابة المحامين خلال ساعات للنظر في مدى مهنية ما حدث، وقياس الأضرار الواقعة على أسرتها جراء ذلك.



