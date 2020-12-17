بينهم لاعب سيراميكا كليوباترا.. اتحاد الكرة ينقذ منتخب الشباب بلاعبين

كشف الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، آخر تطورات أزمة منتخب مصر لكرة القدم الشباب في تونس.





وقال "علي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك عدة تطورات خلال الساعات الأخيرة لمنتخب الشباب في تونس، مؤكدًا أنه تم سفر لاعبين اثنين وهما لاعب نادي الجونة ولاعب نادي سيراميكا كليوباترا للانضمام إلى منتخب الشباب في تونس.





وأضاف الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه هذا الأمر تمت بهدف اكتمال العدد القانوني لخوض المباراة القادمة في بطولة شمال إفريقيا، لافتا إلى أنه تم عزل الـ 14 لاعبا المصابين بفيروس كورونا في فندق آخر بتونس.





وفي السياق نفسه كشف عن أن الفندق الذي يتواجدون فيه لا يعرفون كيفية التعامل باحترافية مع المصابين بفيروس كورونا المستجد لذلك قررنا نقلهم إلى فندق أفضل.