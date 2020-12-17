رفاق محمد صلاح في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتصار ليفربول على توتنهام

فاز فريق ليفربول على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح افتتح التسجيل لـ ليفربول قبل أن يعادل سون هيونج مين النتيجة للسبيرز، لكن فيرمينو أهدى الانتصار إلى الريدز في الدقيقة الأخيرة، ومعها تحقيق الصدارة لرفاق الفرعون.

ونرصد لكم ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الجولة:

1- ليفربول 28 نقطة

2- توتنهام 25 نقطة

3- ساوثهامبتون 24 نقطة

4- ليستر سيتي 24 نقطة

5- إيفرتون 23 نقطة

6- تشيلسي 22 نقطة

7- وست هام 21 نقطة

8- مانشستر سيتي 20 نقطة

9- مانشستر يونايتد 20 نقطة

10- ولفرهامبتون 20 نقطة

11- أستون فيلا 18 نقطة

12- كريستال بالاس 18 نقطة

13- ليدز يونايتد 17 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 17 نقطة

15- أرسنال 14 نقطة

16- برايتون البيون 11 نقاط

17- فولهام9 نقاط

18- بيرنلي 9 نقاط

19- وست برومتش ألبيون 7 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 1 نقطة



