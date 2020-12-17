الإنقاذ النهري يبحث عن باقي ضحايا حادث تصادم دار السلام في سوهاج.. تفاصيل

انتقلت وحدة الإنقاذ النهري للبحث عن أي حالات وفاة غارقة بمحيط حادث دار السلام عقب سقوط سيارة ميكروباص في إحدى الترع المجاورة للطريق أمام قرية البلابيش في محافظة سوهاج.





وارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس تابع لشركة الصعيد للوجه القبلي، وسيارة ميكروباص على طريق دار السلام أمام قرية البلابيش، بمحافظة سوهاج، إلى 6 حالات وفاة و6 مصابين.





وأعلنت مديرية الصحة، حالة الطوارئ بجميع المستشفيات، وتم الدفع بـ ١٦ سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الجثث والمصابين لمستشفيات دار السلام، وأخميم، سوهاج الجامعي.





وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء الدكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع حادث سير بين أتوبيس وميكروباص ووجود ضحايا ومُصابين بدائرة مركز دار السلام.





وعلى الفور تم الدفع بـ ١٦ سيارات إسعاف لموقع الحادث.





وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس تابع لشركة الصعيد للوجه القبلي قادم من قنا باتجاه القاهرة، وسيارة ميكروباص يستقلها أشخاص من مركز دار السلام، وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين.





وينشر لكم "صدى البلد"، أسماء المتوفين بهذا الحادث "حاتم مزيد"، ٢٣ عامًا، عامل، و"أحمد السيد"، ٢٩ عامًا، عامل، و"فارس علي"، ٣٠ عامًا، عامل، و"وليد محمد"، ٢٤ عامًا، عامل، و"السيد نور"، ٥٠ عامًا، عامل، و"حسام الدين بهاء"، ٢٤ عامًا، عامل".





جارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث من إلى الطريق، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.