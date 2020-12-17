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رياضة

معتز البطاوي: فوز سيراميكا كليوباترا على البنك الأهلي مهم للغاية.. والمشوار أمامنا طويل ..فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:16 ص
معتز البطاوي المشرف
معتز البطاوي المشرف على الكرة بفريق سيراميكا كليوباترا
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حسام الحارتي

قال معتز البطاوي المشرف على الكرة بفريق سيراميكا كليوباترا، إن مباراة البنك الأهلي كانت صعبة في ظل الإمكانيات الجيدة التي يمتلكها الفريق على رأسها محمد يوسف، المدير الفني.


وأضاف "البطاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن جميع مباريات الدوري صعبة، ولكن الفوز في مباراة البنك الأهلي مهم للغاية؛ لزيادة الثقة عند اللاعبين، والتأكيد على أن الفوز الذي تحقق على الإنتاج الحربي في الجولة الأولى ليس وليد الصدفة.


وتابع المشرف على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن هيثم شعبان يطبق استراتيجية معينة في تشكيل الفريق، ولكن لكل مباراة ظروفها المعينة، مشيرًا إلى أن هيثم شعبان المدير الفني جيد للغاية، ويحظى بحب جميع اللاعبين، فضلًا عن أنه تجاوز كافة الضغوطات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا «ما زال المشوار أمامنا طويلًا، ونسعى للفوز في جميع مبارياتنا المقبلة؛ للتأكيد على أحقيتنا في الفوز بالمباراتين الماضيتين».


وواصل حديثه، أن مجموعة سيراميكا كليوباترا بقيادة النائب محمد أبو العينين، أطلقت حملة "لا للتعصب"، والفريق يلتزم بها، مستطردًا «بنقول لا للتعصب ضد التحكيم وضد أي شيء، وسنلعب مبارياتنا من أجل اللعب فقط وليس أي شيء آخر، ولن نعترض على التحكيم في قراراته».


واختتم تصريحاته، أن شادي حسين خرج من المباراة قبل نهايتها بـ3 دقائق ولكن سيكون جاهزًا للمباريات المقبلة، خاصة وأن هناك وقتًا كافيًا على المباراة المقبلة بالدوري الممتاز.


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