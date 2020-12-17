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فن

كارولين عزمي شبيهة ياسمين صبري الجديدة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:40 ص
كارولين عزمى
كارولين عزمى
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أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة كارولين عزمى حالة من الجدل الواسع بسبب صورة لها نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وتلقت كارولين العديد من التعليقات على اللوك الجديد الذى ظهرت فيها بشكل يشبه إلى حد كبير الفنانة ياسمين صبرى. 

وكانت من بين التعليقات التى تلقتها كارولين "افتكرتك ياسيمن صبرى وانتى مالك قلبتى على ياسيمن صبرى. 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كارولين عزمى هو مسلسل "طلقتك نفسى". 

يشار إلى أن كارولين عزمي يعرض لها مسلسل "طلقتك نفسي" عبر قناة النهار.

مسلسل "طلقتك نفسي" يشارك في بطولته محمد عادل وهاجر أحمد وأحمد عصام وولاء الشريف ومحمد مهران ونانسي صلاح وأحمد الشامي وهايدي موسى ومحمد العمروسي وكريم عبد الجواد قصة وسيناريو أحمد صبحي وأحمد عصام ومن إخراج محمد النقلي.
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