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رئيس هيئة الثروة السمكية: تراجع أسعار الأسماك في الفترة القادمة.. فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن موسم صيد المزارع السمكية بدأ منذ اسبوعين، وتم عمل زيارة تفقدية لدعم الصيادين والتعرف على الوضع الحالى، حيث تم اصطياد  47 طن أسماك في  الحوض الاول فى أول أيام الصيد.

وأضاف الدكتور صلاح مصيلحى فى لقاء عبر برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أن لدينا ما يتراوح بين 700 وألف حوض فى المزارع السمكية التابعة لهيئة  ومن المتوقع اصطياد كمية كبيرة من الأسماك فى الفترة القادمة، مؤكدًا تراجع أسعار الأسماك فى الفترة القادمة.

وتابع ان مصر تعتبر الأولى أفريقياً في الاستزراع السمكي والمزارع السمكية ورقم 6 عالميًا، وننتج ما يقرب من 2 مليون طن يوميًا من الأسماك في مصر، و80% من هذه الكمية من المزارع السمكية.  

وتابع أن الاستزراع السمكي قائم منذ فترة كبيرة ويلعب فيه القطاع الخاص دورا كبيرا جدًا بالإضافة إلى المشاريع القومية التي أولى لها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا، وسيفتتح الرئيس قريبا أحد المشروعات القومية الكبرى في شرق التفريعة مما سيؤثر على المنتج المصري وترتيبنا عالميًا.

وأوضح أن السمك المصري يصدر لبعض الدول الأوروبية، ومن المتوقع أن يتصدر البلطي المصري قائمة التصدير للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد ان احتل المكان الأول في التصدير للدول العربية.

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