اختراع.. صابونة من التمر تساعد على نضارة وتوحيد لون بشرتك

قالت رندا سيف، صاحبة مبادرة "تراثى حرفتى" ، إنها خريجة كلية التجارة جامعة القاهرة، وفكرت فى استثمار التمر واستغلاله فى صناعة الصابون ، منوهة إلى انها تعيش فى الوادى الجديد وهى بلد تشتهر بالتمر والبلح والنخيل.





وأضافت رندا سيف ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دى أم سى، أن أى بيت بالوادى لا يخلو من البلح أو التمر، موضحة أنها استخدمت التمر فى ماسك لنضارة بشرتها مثل فكرة ماسك العسل والشوفان وغيرها من المنتجات الطبيعية.





وأشارت صاحبة مبادرة "تراثى حرفتى " ، إلى أنها كانت تعانى من بعض التصبغات فى بشرتها نتيجة تعرضها للشمس، ومن بعد استخدام التمر على بشرتها عالج كل هذه المشاكل ومن بعدها جاءت بفكرة صابون التمر لتناسب مشاكل الفتيات.





وتابعت صاحبة مبادرة "تراثى حرفتى" ، أنها بدأت تبحث فى تصنيع صابونة طبيعية تستخدمها بشكل يومى ، وبدأت فى دراسة صناعة الصابون من خلال الانترنت دراسة ذاتية ، مؤكدة أن ردود أفعال المقربين إليها مبهرة وقررت أن يصبح مشروع خاص بها .



