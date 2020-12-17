ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اختراع.. صابونة من التمر تساعد على نضارة وتوحيد لون بشرتك

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
صابون التمر
صابون التمر
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت رندا سيف، صاحبة مبادرة "تراثى حرفتى" ، إنها خريجة كلية التجارة جامعة القاهرة، وفكرت فى استثمار التمر واستغلاله فى صناعة الصابون ، منوهة إلى انها تعيش فى الوادى الجديد وهى بلد تشتهر بالتمر والبلح والنخيل.

وأضافت رندا سيف ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دى أم سى،  أن أى بيت بالوادى لا يخلو من البلح أو التمر، موضحة أنها  استخدمت التمر فى ماسك لنضارة بشرتها مثل فكرة ماسك العسل والشوفان وغيرها من المنتجات الطبيعية.

وأشارت  صاحبة مبادرة "تراثى حرفتى " ، إلى أنها كانت تعانى من بعض التصبغات فى بشرتها نتيجة تعرضها للشمس، ومن بعد استخدام التمر على بشرتها عالج كل هذه المشاكل ومن بعدها جاءت بفكرة صابون التمر لتناسب مشاكل الفتيات.

وتابعت صاحبة مبادرة "تراثى حرفتى" ، أنها بدأت تبحث فى تصنيع صابونة طبيعية تستخدمها بشكل يومى ، وبدأت فى دراسة صناعة الصابون من خلال الانترنت دراسة ذاتية  ، مؤكدة أن ردود أفعال المقربين إليها مبهرة وقررت أن يصبح مشروع خاص بها .

وأكدت صاحبة مبادرة "تراثى حرفتى " ، أنها تعمل فى هذا المجال منذ جوالى 3 سنوات ، مشيرة إلى أنها بدأت فى عمل مشروع أخر لتدوير المخلفات  إلى جانب تطوير الحرف التقليدية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

بـ 90 ألف دولار.. احصل على منزل أحلامك المتحرك | صور

قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن