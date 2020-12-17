رغم الدعوات التحريضية.. الآلاف من طلاب أولى ثانوي يدخلون على منصة الامتحان بلا شكاوى

أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم استقرار الاوضاع على منصة الامتحانات التدريبية لطلاب اولى ثانوي منذ صباح اليوم الخميس





حيث أوضح مسئولو عمليات التعليم لصدى البلد ، أن الالاف من الطلاب حرصوا منذ التاسعة صباحا على الدخول على منصة الامتحان لاداء امتحاني





وقال مسئولو عمليات التعليم : ان دعوات تحريض الطلاب على الاضراب عن حل الامتحانات التدريبية لم تؤثر ابدا على طلاب اولى ثانوي ، مشيرين إلى ان امتحانات أولى ثانوي الالكترونية تسير بشكل منتظم و هادئ لليوم الثالث على التوالي ، وبدون أي شكاوى أو مشكلات تقنية في سيستم الامتحان





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واكدت عمليات التعليم أن منصة الامتحان assessment تعمل مع الطلاب بشكل سلس و بدون اي مشكلات تقنية.





ويستأنف طلاب اولى ثانوي اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 ، الامتحانات التدريبية الالكترونية ، التي يؤديها الطلاب من المدارس او المنازل عبر اجهزة التابلت الخاصة بهم .





و وفقا لجدول الامتحانات التدريبية المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم ، يؤدي اليوم الخميس ، طلاب اولى ثانوي الامتحان في مادتي الرياضيات ( لمدة 3 ساعات) و اللغة الاجنبية الثانية ( لمدة ساعة ونصف).





و كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة قد رصدت بعض الرسائل الصوتية التحريضية (مثل كل عام في نفس التوقيت) والتي تنتشر وسط جروبات الواتس اب وصفحات جروبات الفيسبوك بين الطلاب ، للتضليل وإثارة البلبلة والمخاوف ولا يعلم المستمع حقيقة مصدرها ولكنه يظل يتداولها!





و نشر وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نموذجًا من هذه الرسائل الصوتية التحريضية التي تم تداولها خلال الساعات الاخيرة لشخص يدعي انه طالب في الصف الثاني الثانوي يحرض طلاب اولى ثانوي على الامتناع عن اداء الامتحانات التجريبية والترويج لفكرة ان السيستم واقع.





وجاء نص هذه الرسالة التحريضية كالتالي :

يا شباب نصيحة من اخوكم في ٢ ثانوي ، انتو عليكو امتحان عليكو امتحان بكرة تدريبي ايا كان مادته ماتحلهوش ، وبينوا للوزير ان السيستم وقع مثلا ، او ان الاسئلة صعبة ماعرفتوش تحلوها ، ماتغلطوش غلطتنا اللي احنا عملناها ،لما كان بيمتحننا الامتحانات التجريبية ، وقتها حلينا وكله قفل الامتحان لاننا كنا عاملين جروبات كدة وكنا بنغش ، وبعدين لاقينا الامتحانات الاساسية جت اصعب ، فإنتوا هاتتنفخوا في نص السنة ، فنصيحة ماتحلوش الامتحان بتاع بكرة او حلوا الاسئلة غلط.





ونشر وزير التربية والتعليم رسالة صوتية اخرى لفتاة تقول : ماتفرحوش ان انتو قفلتوا في الامتحانات دي ، لان السنة اللي فاتت بعد ما العيال قفلوا الامتحانات التجريبية ، فالموجهين قالوا للمدرسين بما انهم قفلوا الامتحان يبقوا عيال عباقرة فلازم في اخر السنة تجيبوا لهم امتحان زي الزفت في مستوى دماغهم، فانتوا ماتحلوش الامتحانات التجريبية بس شوفوا الاسئلة بس و حلوها في دماغكو مش على التابلت .





وتعليقا على هذه المقاطع الصوتية التحريضية ، قال وزير التربية والتعليم : اعلموا ان الوزارة تتابع كل هذه الوسائل التضليلية وتحذر من تداولها ، و اعلموا أن كافة امتحانات المرحلة الثانوية يتم بناؤها عن طريق بنوك اسئلة مركزية يضعها اساتذة المركز القومي للامتحانات والتقييم وليس عن طريق السادة المعلمين أو الموجهين ويتم تصحيحها مركزيا والكترونيا.





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : لقد أثبت طلاب الصف الاول الثانوي في مصر وعيهم وقدرتهم على التصدي لمثل هذه الاكاذيب والاساليب التحريضية ، فرغم هذه الرسائل ادى الامتحانات التدريبية لطلاب اولى ثانوي منذ انطلاقها الثلاثاء الماضي وحتى الان : ٩٧٪ من طلاب اولى ثانوي في مصر.





وأكد وزير التربية والتعليم ان مصر وستنجح في رحلتها لتطوير التعليم بفضل الايمان بضرورة المعرفة والمهارة والعلم وليس الغش والتحايل والتضليل.. والله المعين.