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اقتصاد

رجال الأعمال: ضرورة تحديث الصناعة المصرية بما يتواكب مع تطور الصناعة في العالم

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة تحديث الصناعة المصرية بما يتواكب مع التطور الكبيرة للصناعة في العالم في الثورة الصناعية الرابعة، مشيدًا بالاستجابة السريعة من وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع لصوت الصناع في أكثر من مطلب ومنها إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية. 
 
وطالب "المنزلاوي" بأهمية الإسراع في تحديد الفجوات الحالية للتصنيع المحلي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الكيانات الصناعية الكبري والصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يهدف إلي تعميق التصنيع المحلي وإحلالها محل الواردات والاهتمام بالابتكار والمعرفة. 
 
وأضاف "المنزلاوي"، أن ملف إحلال الواردات من خلال الدراسات التي قام بها مركز تحديث الصناعة لتحديد حجم الواردات يمثل فرص استثمارية واعدة للاستثمار الصناعي، مطالب بضرورة بحث الإمكانيات الحالية للمصانع المصرية في إحلالها محل المستورد وتقليل الواردات خاصة أنها تعطي نتائج سريعة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار الصناعي. 
 
كما أشاد "المنزلاوي" بتوجه مركز تحديث الصناعة في إنشاء حضانات ريادة الأعمال، ودعم الابتكار ومعامل الاختبارات بما يهدف إلي تطوير الصناعات الوطنية القائمة علي التصميمات وريادة الأعمال لزيادة تنافسيتها مثل الصناعات الهندسية، لافتا إلي أن جمعية رجال الأعمال المصريين وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس وهي من الجامعات التي تمتلك معامل وتدعم فكر ريادة الأعمال والابتكار وهو ما يمكن استغلاله في التعاون مع مركز تحديث الصناعة.
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