مياه القاهرة تطلق أسطولا من سيارات مراكز خدمة العملاء المتطورة

حضر المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، الاجتماع الدورى للتشغيل والصيانة بالشركة؛ لبحث ومناقشة الملفات المتعلقة بالمشاكل التى تواجه الشركة فى تشغيل وصيانة المحطات والشبكات ومشروعات الإحلال والتجديد ومتابعة ملفات تطوير منظومات العمل بالشركة.





كما تفقد رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة أعمال الإنشاءات بالمواقع المختلفة بنادى مياه القاهرة بالعباسية.

وتفقد سيارات مراكز خدمة العملاء المتنقلة والتى تم تصميمها خصيصًا لتؤدى كافة مهام مركز خدمة العملاء الثابت فى المناطق التى لا يوجد بها مراكز خدمة عملاء والنوادى وجميع المناطق التى يصعب الوصول إليها بالإضافة لتقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء وقد تم تزويد هذه السيارات بكافة التكنولوجيات والوسائل المتطورة التى تحقق راحة العميل ورضاه وتؤدى الخدمة فى أسرع وقت ممكن.





وقال إن الشركة لديها 6 سيارات مجهزة بأحدث التكنولوجيات المتطورة للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة لتغطية جميع مناطق وأحياء محافظة القاهرة والوصول للمناطق التى لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها.



