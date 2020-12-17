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فن

فستان بينك.. أسماء جلال تفاجئ متابعها بإطلالة جذابة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت أسماء جلال في الصورة، بفستان بينك سك، وتسريحة شعر بسيطة، مكياج ناعم، مما أبرز ملامحها الرقيقة. 

يذكر أن الفنانة أسماء جلال شاركت في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني، والذي يعرض حاليا على إحدى الفضائيات. 

"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وتأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى.

والعمل بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد.
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