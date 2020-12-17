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أخبار البلد

متضامنون بشكل كامل مع الخرطوم.. أول تعليق من الخارجية على الاعتداءات الإثيوبية على الحدود السودانية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:39 م
صورة متداولة لعناصر
صورة متداولة لعناصر إثيوبية تحتجز جندي نظامي
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محمد وديع
أكدت مصر على تضامنها الكامل مع السودان الشقيق وحقه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه، كما شجبت القاهرة هذه الاعتداءات غير المبررة من قبل الجانب الإثيوبي.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن القاهرة تتابع بمزيد من القلق تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وتؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الممكنة لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مستقبلًا بحق السودان الشقيق.

كما تقدمت جمهورية مصر العربية بخالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا الاعتداء المؤسف الذي تعرضت له عناصر القوات المسلحة السودانية مساء يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 حول منطقة "جبل أبو طيور" المتاخمة للحدود الإثيوبية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من الجنود وخلّف عددًا آخر من المصابين في صفوف القوات السودانية إضافة إلى خسائر في المعدات.



 
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