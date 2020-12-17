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أخبار العالم

وسط تحذيرات من موجة ثالثة.. بولندا تدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:58 م
بولندا تعلن وصول
بولندا تعلن وصول كورونا حالة الذروة وتطبيق شامل للحجر الصحي
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على صالح
قال وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي اليوم الخميس، إن بولندا ستدخل حجرًا صحيًا وطنيًا في الفترة من 28 ديسمبر إلى 17 يناير ، ما يستلزم إغلاق جميع الفنادق ومنحدرات التزلج ومراكز التسوق.

وكافح النظام الصحي في بولندا لمواجهة الموجة الثانية من جائحة الفيروس المستج كوفيد 19، حيث وصلت الحالات اليومية الجديدة إلى أكثر من 27000 حالة يوميًا في ذروتها في نوفمبر.

وحذر نيدزيلسكي من موجة ثالثة من الوباء في العام الجديد وطلب من البولنديين أن يظلوا يقظين.

وقال "إنني أدعو كل بولندي ليكون مسؤولًا عن نفسه وأحبائه، لكنني أعلم أن المكالمات لن تساعد" وفقا لـ ما اعلنه نيدزيلسكي في مؤتمر صحفي.

وفي حين أنه لن يتم فرض قيود جديدة على عيد الميلاد، قال نيدزيلسكي إنه سيكون هناك حظر تجول ليلة رأس السنة الجديدة من الساعة 7 مساءً. في الفترة من 31 ديسمبر إلى 6 صباحًا في 1 يناير للحد من انتشار الفيروس وأنه سيكون هناك حجر صحي لمدة 10 أيام لأولئك العائدين إلى البلاد بواسطة وسائل النقل العام.
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