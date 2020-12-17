قطع المياه عن مدينة كفر شكر بسبب عطل مفاجئ بخط رئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية عن وجود عطل مفاجئ بأحد الخطوط الرئيسية المغذية لمدينة كفر شكر، مما يترتب عليه قطع المياه عن عدد من مناطق المدينة.









وأوضحت الشركة فى بيان لها أنه تم الدفع بالفرق الفنية لسرعة إصلاح العطل وجارى الأن أعمال إصلاح العطل موضحة أنه سيتم ضخ المياه بعد إصلاح العطل مباشرة.





وأضافت الشركة أن سيتم توفير سيارات لمياه الشرب ودفعها للمناطق المتأثرة بالعطل محذرة بعدم الاستخدام الفورى للمياه عقب عودتها وأنه سيتم فتح مخارج الخطوط لطرد الرواسب نتيجة أعمال الإصلاح.





من جانبه وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم واحالتهم الى النيابة العسكرية مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف.





جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية على مشروعات الرصف بمدينة بنها اليوم الخميس يرافقه المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها تلاحظ وجود بناء مخالف ستة اسوار بالطوب السويسي بدون ترخيص على مساحة 950م2 بمدخل زمام قريه مرصفا موجها بازاله الاسوار فورا وتحرير محاضر بالمخالفات.





اشار المحافظ إلى أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية جدا، ونستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أن المنظومة الحديثة ساعدت فى نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء أو القرى.





وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة ملموسة فيما يخص رصف الطرق فى عدد كبير من المدن والقرى بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين وذلك فى ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.





واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف طريق كفر الجزار- ورورة - ميت الحوفيين بتكلفة 8 مليون جنيه بالاضافة الى تفقد أعمال رصف طريق بنها بتمدة العمومى بطول كيلو و100م2 بتكلفة 2 مليون جنيه.





كما تفقد أعمال رصف طريق مصرف الملا والذي يبلغ طوله 4 كم بتكلفة 7 مليون جنيه حيث يتم الآن أعمال التدبيش استعدادا لوضع طبقة الأسفلت ثم تفقد أعمال رصف طريق مرصفا الذي يبلغ طوله 1.4 كم بتكلفة 2 مليون جنيه حيث تم عمل طبقة التدبيش ويتم الآن وضع طبقة الاسفلت.





وشدد المحافظ خلال جولته على المسؤولين القائمين على التنفيذ بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والرصف والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن ، كما شدد علي مسؤولي مديرية الطرق بمراجعة الأعمال وعند التقصير في التنفيذ يتم تحويل المقصر للنيابة العامة.





كما توجه المحافظ لمدينة قليوب لمتابعة أعمال رصف شوارع منطقة الورش بقليوب البلد بطول 1.5كم حيث وجه بعمل بلدورات علي جانبي الشارع كما تفقد طريق بلقس شارع الجيش بداية من الإسعاف تجاه كوم اشفين بطول 2.5كم بعرض 8 أمتار بتكلفة 4 ملايين جنيه حيث يتم الانتهاء من أعمال الرصف نهاية الشهر القادم.