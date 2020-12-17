محافظ القليوبية يوجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل استصدار تراخيص البناء

عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أهمية المخططات الإستراتيجية كركيزة أساسية للتنمية العمرانية ومكون ضروري للتنمية الشاملة، مشددا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن للحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائى وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء بما يطابق القوانين العامة. أكد









وأشار المحافظ إلى ضرورة عمل الدراسات اللازمة في جميع قطاعات التنمية العمرانية في مجالات الإسكان والخدمات والاقتصاد والبنية الأساسية والطرق والاستفادة من الأصول والممتلكات الموجودة بالمحافظة لخلق فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة وزيادة الاستثمارات.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم بحضور المهندسة سلوى عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء هشام خشبة السكرتير العام ومدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار ومدير التخطيط العمراني بالمحافظة ورئيس مدينة بنها لمناقشة تحديث المخطط الإستراتيجي لمدينة بنها بعد آخر اعتماد له في 2012 وذلك ل‘ضافة العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة لا سيما بعد حدوث تغير في معدل النمو السكاني.





وقد عرض مهندسى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المخطط الإستراتيجى ووضع دراسات مفصلة لكل قطاع من قطاعات التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنمية أنشطة التجارة والأعمال وتنمية المرافق والبنية الأساسية للمساهمة فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.





وقال المحافظ إنه كان من الضروري مراجعة خطط التنمية لقطاع العمران بجميع محاوره من خلال إعادة التخطيط للمدينة لرسم أدوارها الجديدة، التي يمكن أن تلعبها في منظومة التنمية العمرانية والاقتصادية في إطار الخطة القومية للتنمية الشاملة.





وأثنى المحافظ على المجهودات التي تقوم بها الهيئة في إعادة رسم خريطة التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية، والتعاون البناء الذي تقوم به مع جميع الجهات والهيئات، للوصول إلى رؤية قومية شاملة للتنمية العمرانية، تتوافق مع توجهات ومتطلبات المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي تشهدها الدولة فى جميع المجالات.





وخلال الاجتماع استعرض محافظ القليوبية، بعض التطورات التي تشهدها المحافظة فى جميع القطاعات، وخاصة المشروعات التي تمت في قطاع البنية الأساسية الطرق وتطوير مدينة بنها وكورنيش النيل وتطوير وزراعة مدخل المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها.