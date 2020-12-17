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أخبار العالم

بدأت بوزير الصحة.. انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد كورونا في السعودية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:43 م
وزير الصحة السعودي
وزير الصحة السعودي
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قسم الخارجي
أعلنت السعودية، اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب ساعات قليلة من وصول دفعة لقاح شركة فايزر. 

وبدأت المرحلة بتطعيم وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، وأعقبه حصول مواطن ومواطنة ووافد في المستشفيات. 

وتستهدف المرحلة الأولى من التطعيم الأشخاص الذين تجاوز عمرهم الـ 65 عاما، والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى بالفيروس. 

وكانت السعودية، أجازت الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو ما انطلقت حملته اليوم. 

وقررت السلطات الصحيفة في السعودية إجراء التطعيم على 3 مراحل، الأولى المواطنين والمقيمين الذين تجاوز عمرهم الـ 65 عاما، وأصحاب المهن الأكثر عرضة  للعدوى. 

أما المرحلة الثانية ستكون للأشخاص فئة تجاوز الـ 50 عاما، والثالثة ستكون لجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على اللقاح. 

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