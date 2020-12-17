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اقتصاد

مؤشر البورصة ينخفض 1% خلال تعاملات الأسبوع

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:30 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند مستوى 10844 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.3% بينما سجل مؤشر  EWI EGX70 هبوطا بنسبة 1.28%مغلقا الفترة عند 2066.4 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 1.06% مغلقا عند   1758.08 نقطة، وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 0.72 %مغلقا عند 13062 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 1.29% مغلقا الفترة عند 3001 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 4.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 645.7 مليار جنيه مقابل مستوى 650.2 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية 645.7 مليار جنيه في نهاية الأسبوع مما يمثل انخفاضا بنحو 0.69%خلال الأسبوع.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 14.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2838 مليون ورقة منفذة على 227 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3446 مليون ورقة منفذة على 265 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي، وقد استحوذت الأسهم على 56.28% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 43.72 % خلال الأسبوع.
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