مؤشر البورصة ينخفض 1% خلال تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند مستوى 10844 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.3% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 1.28%مغلقا الفترة عند 2066.4 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 1.06% مغلقا عند 1758.08 نقطة، وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 0.72 %مغلقا عند 13062 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 1.29% مغلقا الفترة عند 3001 نقطة.





وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 4.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 645.7 مليار جنيه مقابل مستوى 650.2 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية 645.7 مليار جنيه في نهاية الأسبوع مما يمثل انخفاضا بنحو 0.69%خلال الأسبوع.



