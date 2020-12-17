سلة سيدات سموحة يهزم الزمالك ويصعد لمواجهة الأهلي









حقق فريق سموحة لكرة السلة للسيدات بقيادة الكابتن أيمن ناجي مدرب الفريق فوزه الثاني في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة الدوري العام الممتاز (أ) سيدات المرتبط لقاء العودة وتغلب علي نظيره الزمالك 69/63 بعد تألق من نجمات سموحة الموج الأزرق وكان الفريق قد فاز في الذهاب أيضا 67/63 ليصعد الفريق لدور الأربعة والمربع الذهبي حيث تنتظره مواجهة قوية مع نظيره الأهلي.





وصعد الفريق إلى دور الثمانية بعد أن كرر فوزه علي نظيره الترام في دور الـ16 81/58 وكان الفريق قد فاز في مباراة الذهاب 78/56.





وحقق الفريق العلامة الكاملة في الدورة المجمعة الثانية بالفوز علي البنك الأهلي 68/52 ثم الأوليمبي 49/31 ثم هليوبوليس 82/77 وأنهى الدورة الأولي بالفوز علي البنك الأهلي 66/44 ثم الأوليمبي 82/56 ولقي خسارة وحيدة أمام هليوبوليس 87/81.





يضم الفريق النجمات: ريم أسامة (ريكو) وفاطمة ممدوح (فاطيما) وآية فتح الله وندي إيهاب (كونجا) ورانيا عبد العاطي وهاجر الشافعي وسماء السيد وريم حسام وإنجي صلاح وفريدة محمد ومريم حسام وحبيبة أيمن ويمنى كوكو ويمني صبحي.





بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أيمن ناجي مدير فنى والكابتن أحمد درويش مدرب عام والكابتن جهاد سمير إداري والكابتن محمود فرج مدرب اللياقة البدنية والدكتور سارة عبد الناصر أخصائي إصابات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري للقطاع.