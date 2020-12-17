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اقتصاد

يختصر الطريق والزمن.. محور الفردوس يربط وسط البلد بـ القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
عقد المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع محور الفردوس، بحضور المهندس محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، واستشاري المشروع، ومسئولي الشركات المنفذة للمشروع، في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى بالمحور.

محور الفردوس يربط وسط البلد بالقاهرة الجديدة

وأشار رئيس "المركزي للتعمير" إلى أن الهدف من المشروع، هو الرابط بين منطقة وسط القاهرة وطريق صلاح سالم والطريق الدائري ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، وكذا الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال محاور الربط المتاحة بالقاهرة الجديدة ( شارع السادات ومحور محمد بن زايد)، وتقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر، وكوبري 6 أكتوبر، واختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، بجانب تقليل استهلاك الوقود والتلوث.


ولفت محمود نصار، إلى أن مشروع إنشاء محور الفردوس الحر بمحافظة القاهرة، يتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى تبدأ من ميدان تاكي بشارع الفردوس حتى امتداد محور المشير طنطاوي بطول 8,6 كم، وعرض من ( 3 : 4 ) حارات مرورية بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وتشمل الأعمال الصناعية اللازمة للربط على المحاور الرئيسية (طريق صلاح سالم – طريق الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي)، وأعمال التخطيط السطحي للطرق المحيطة والتقاطعات، وجارٍ تنفيذ هذه المرحلة من خلال الجهاز المركزي للتعمير (جهاز تعمير القاهرة الكبرى).

والمرحلة الثانية من المشروع تبدأ من تقاطع المحور مع امتداد محور المشير  طنطاوي داخل الجبل الأحمر للربط بامتداد شارع الزمر بكوبري أعلى محور الشهيد، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمهيدًا لافتتاح المرحلتين الأولى والثانية في توقيت واحد، والمرحلة الثالثة  تبدأ من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد مارًا بشارع مصر والسودان، ومتقاطعًا سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ومارًا بشارع أحمد سعيد متقاطعًا مع كل من شارع العباسية (الجيش) وشارع السرجاني وحتى ميدان تاكي بشارع الفردوس.

يبدأ من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد إلى القاهرة الجديدة

تجدر الإشارة إلى أن مشروع محور الفردوس أحد مشروعات شبكة الطرق القومية، ويبدأ مخطط مسار المحور من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد مارًا بشارع مصر والسودان، ومتقاطعًا سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ومارًا بشارع أحمد سعيد متقاطعًا مع كلً من شارع العباسية (الجيش) وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس بطريق صلاح سالم، مرورًا بشارع  ابن قنصوه، ومتقاطعًا عبر كوبري متعدد الاتجاهات فوق محور الأوتوستراد ومارًا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر وامتداده وعن طريق كوبري فوق طريق إعمار وامتداد محور المشير طنطاوي، ومارًا بمنطقة الجبل الأحمر، ومتقاطعًا علويًا عبر كوبري فوق امتداد محور الشهيد حتى ربطه على شارع الزمر(الميثاق).
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