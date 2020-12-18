كنا بنصور في صندوق.. الطفلة شيراز: مشهد النار في آخر حلقات ما وراء الطبيعة كان صعبا

حلت الطفلة ريم عبد القادر التي جسدت شخصية شيراز في مسلسل ما وراء الطبيعة ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة "سي بي سي ".





وقالت ريم عبد القادر في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، إن أغلب مشاهد المسلسل كانت صعبة، مضيفة: "في بعض المشاهد يتم وضع ماسك على وشي يحتاج إلى 3 ساعات لوضعه وساعتين لإزالته".





وأضافت ريم عبد القادر: " استمتعت بكل مشاهد شيراز في المسسل واكتر مشهد كان صعب هو مشهد النار في آخر حلقة في المسلسل وكنا بنصور في صندوق".





ومن جانبه قال الفنان أحمد أمين، إن نجاح شيراز كان كبيرا بعض عرض المسلسل، وتابع ساخرا:" في الكثير من الاحيان يطلبون مني حضور لقاءات نيابة عن ريم لانها مشغولة دائما ".





وأضاف الفنان أحمد أمين، إنه يحب كل حلقات مسلسل ما وراء الطبيعة، مضيفا إنه أحب مشاهد الأحلام في حلقة الجاثوم، كما أحب مشاهد حلقة النداهة، وأحب أسطورة النداهة كـ كتاب".





وأضاف أحمد أمين في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي": "زمان اي حاجة لا يستطيع العلم تفسيرها يتم الحديث عن أنها شيء من ما وراء الطبيعة".





وتابع أحمد أمين:" مشاهد في مسلسل ما وراء الطبيعة تم تصويرها تحت المياه وكانت صعبة بالنسبة لي، وانا مش بعرف اعوم ولكن حصلت على دروس في السباحة والغطس".



