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ديني

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتاب بالتعاون مع البحوث الإسلامية.. الاحد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:51 م
د. المحرصاوي
د. المحرصاوي
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عبد الرحمن محمد
يفتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات معرضًا للكتاب بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية يوم الأحد القادم.

صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. وذلك في إطار النشاط الكبير الذي تشهده جامعة الأزهر على جميع المستويات التعليمية والثقافية والاجتماعية؛ 

وأكد أن المعرض تستمر فعالياته من يوم 20 وحتى31 ديسمبر الجاري، ويقام بمقر المكتبة المركزية بمدينة نصر  تحت عنوان: (نحو ثقافة راشدة)  لافتًا إلى أنه سبق تنظم عديد من المعارض التي عقدت بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب في قطاعات مدينة نصر بنين وبنات، إضافة إلى تنظيم عديد من المعارض التي تضم أنواعًا مختلفة من الكتب العلمية، والثقافية، والاجتماعية، والدينية بقطاع كليات جامعة الأزهر بالدراسة.
   
وشدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة،  على تنظيم مثل هذه المعارض التي تخدم طلاب وطالبات الجامعة بمختلف التخصصات، إضافة إلى طلاب الدراسات العليا،  مشيرا أنها تقدم خصومات كبيرة تشمل مختلف الإصدارات.
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