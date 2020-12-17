رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتاب بالتعاون مع البحوث الإسلامية.. الاحد

يفتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات معرضًا للكتاب بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية يوم الأحد القادم.





صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. وذلك في إطار النشاط الكبير الذي تشهده جامعة الأزهر على جميع المستويات التعليمية والثقافية والاجتماعية؛





وأكد أن المعرض تستمر فعالياته من يوم 20 وحتى31 ديسمبر الجاري، ويقام بمقر المكتبة المركزية بمدينة نصر تحت عنوان: (نحو ثقافة راشدة) لافتًا إلى أنه سبق تنظم عديد من المعارض التي عقدت بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب في قطاعات مدينة نصر بنين وبنات، إضافة إلى تنظيم عديد من المعارض التي تضم أنواعًا مختلفة من الكتب العلمية، والثقافية، والاجتماعية، والدينية بقطاع كليات جامعة الأزهر بالدراسة.