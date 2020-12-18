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رياضة

بعد نهاية الجولة الـ 13 .. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
انتهت مباريات الجولة الـ13 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراتي شيفيلد يونايتد مع مانشستر يونايتد، مباراة بيرنلي وأستون فيلا.

كما فاز فريق ليفربول على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح افتتح التسجيل لـ ليفربول قبل أن يعادل سون هيونج مين النتيجة للسبيرز، لكن فيرمينو اهدى الانتصار للريدز في الدقيقة الأخيرة، ومعها تحقيق الصدارة لرفاق الفرعون.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي عقب نهاية الجولة الـ13 كالآتي:

ليفربول: 28 نقطة
توتنهام: 25 نقطة
ساوثامبتون: 24 نقطة
ليستر سيتي: 24 نقطة
إيفرتون: 23 نقطة
مانشستر يونايتد 23 نقطة
تشيلسي: 22 نقطة
وست هام: 21 نقطة
مانشستر سيتي: 20 نقطة
ولفرهامبتون: 20 نقطة
أستون فيلا: 19 نقطة
كريستال بالاس: 18 نقطة
ليدز يونايتد: 17 نقطة
نيوكاسل يونايتد: 17 نقطة
آرسنال: 14 نقطة
برايتون: 11 نقطة
بيرنلي: 10 نقاط
فولهام: 9 نقاط
وست بروميتش: 7 نقاط
شيفيلد يونايتد: 1 نقطة واحدة
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