بعد نهاية الجولة الـ 13 .. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

انتهت مباريات الجولة الـ13 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراتي شيفيلد يونايتد مع مانشستر يونايتد، مباراة بيرنلي وأستون فيلا.





كما فاز فريق ليفربول على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





محمد صلاح افتتح التسجيل لـ ليفربول قبل أن يعادل سون هيونج مين النتيجة للسبيرز، لكن فيرمينو اهدى الانتصار للريدز في الدقيقة الأخيرة، ومعها تحقيق الصدارة لرفاق الفرعون.