بصوتها المميز.. كارمن سليمان تبدع في غناء "أخيرا قالها" .. شاهد

أبدعت المطربة كارمن سليمان الملقبة ب "نجمة العرب" من برنامج اكتشاف المواهب آرب آيدول، في تقديم أغنية "اخيرا قالها" بصوتها المميز.

كشفت كارمن سليمان عن أسرار عن حياتها الشخصية والفنية، مضيفة أن عمرها 26 سنة، وتزوجت وانجبت في سن صغير وهذا يسعدها كثيرا.





وقالت خلال لقائها مع ابلة فاهيتا على قناة "ON" : "مكنتش بحب اسمي وانا صغيرة ولما كبرت حبيت اسمي ووالدتي هي اللي اختارت اسمي، وهو معناه الوردة الحمراء في إسبانية، و معنى اخر وهو المطربة المشهورة في اليونان" .





وأضافت كارمن سليمان أنها شاركت في مسابقة "آراب آيدول" وعمرها 17 سنة، وقدمت وقتها أغنية خليكي بنصيحة من والدتها، لأن وقتها كانت طفلة صغيرة.