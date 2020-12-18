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حوادث

المرور: إعادة فتح طريق السويس القاهرة أمام السيارات

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
طريق السويس
طريق السويس
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احمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فتح طريق السويس من الكيلو ١٠٩ اتجاه القاهرة و طريق السويس من الكيلو ٥٤ اتجاه السويس بعد غلقه بسبب الشبورة أمام حركة السيارات .

وكانت الإدارة قد أفادت بإغلاق الطريق امس بسبب السيول.

وقالت مصادر، أن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباه اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
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