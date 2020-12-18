أسعار النفط تتراجع اليوم الجمعة 18-12-2020.. تفاصيل

تراجعت أسعار النفط اليوم، لكنها ظلت قريبة من ذروة تسعة أشهر التي بلغتها في الجلسة السابقة إذ يضغط ارتفاع الإصابات بكورونا على طلب الوقود. ويتنازع مشرعون أمريكيون بشأن حزمة تحفيز اقتصادي حجمها 900 مليار دولار.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 17 سنتًا، ما نسبته 0.4 في المئة، ليصل إلى 48.19 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5 في المئة، ما يعادل 26 سنتًا، ليصل إلى 51.24 دولارا للبرميل.
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وعلى الصعيد المحلي، شهد سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، ارتفاعا جديدا في مستهل تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى مصر 822 جنيها للجرام، بارتفاع نحو 5 جنيهات لكل جرام، وذلك بسبب صعود الذهب عالميا إلى 1870 دولارا مساء أمس.
وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الجمعة بحسب أخر تحديث لموقع إيجيبت جولد برايس توداي:
عيار 18 سجل 705 جنيهات.
عيار 21 يسجل 822 جنيها.
عيار 24 يسجل 939 جنيها بارتفاع 6 جنيهات.
الجنيه الذهب 6,576 جنيها.
أونصة الذهب 29,216 جنيها.
كيلو الذهب 939,429 جنيها
سعر الذهب المصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.