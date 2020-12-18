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اقتصاد

تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الجمعة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:35 ص
اسعار الاسماك اليوم
اسعار الاسماك اليوم الجمعة
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علياء فوزى
ننشر أسعار الأسماك اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك بأنواعها 
سجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 16 إلى 19 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 14.5 إلى 15.5 جنيه .

وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 70 و 100 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.

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فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 38 جنيها، وسمك المكرونة السويسى 75 جنيها.

ووصل سعر سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو .

كما سجل المرجان2 نحو 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون مجمد سجل نحو 30 جنيها.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 130 جنيها .

أسعار الجمبرى

وسجل سعر الجمبرى جامبو مابين 400 الى 460 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 الى 350 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 2 مجمد مابين 200 الى 280 جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 3 مابين 90 الى 170 جنيها.

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