ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوزراء: مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل منتظم وخطة تطويربـ 21 مليار جنيه

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:04 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، مُوضحةً أن مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل طبيعي ومنتظم، مُشيرةً إلى أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، باعتبارها إحدى أهم الصناعات المصرية المتميزة، حيث ترتكز خطة التطوير على تحديث منظومة تداول وإنتاج القطن، وكذلك تطوير المحالج، بالإضافة إلى تطوير شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءة العاملين بها.

وفي إطار خطة الدولة لتطوير المحالج، باعتبارها الحلقة الأولى في سلسلة حلقات صناعة الغزل والنسيج، تم الانتهاء من تطوير المحلج الأول بمحافظة الفيوم، وجار استكمال تطوير 3 محالج في الوجه البحري، على أن يتم البدء في تطوير 3 محالج أخرى، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمحالج على مستوى الجمهورية، في حين يتم العمل أيضًا على دمج عددًا من شركات الغزل والنسيج، بما يسهم في تحسين الأداء.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى التأثير سلبًا على الرأي العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير قطاع الأعمال العام: افتتاح مصانع غزل ونسيج مطورة في 2022

مشيدة بعلاج أمراضها.. اقتصادية البرلمان تتهم الحكومات السابقة بأنها وراء تدهور صناعة الغزل والنسيج

رئيس الوزراء يتابع خطوات تطوير صناعة الغزل والنسيج

محلج الفيوم المطور.. أولى ثمار خطة النهوض بالقطن المصري| شاهد

تقرير.. بتكلفة 21 مليار جنيه ولمدة عامين.. استراتيجية تطوير صناعة الغزل والنسيج من زراعة القطن حتى الملابس الجاهزة

خطة تطوير شاملة للقطاع.. الحكومة تنفي خصخصة مصانع الغزل والنسيج

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد منى جبر.. شاهد آخر ظهور لبطلة فيلم الحفيد وقصة ارتدئها الحجاب

جينا نفرحك .. كواليس زيارة سيد عبد الحفيظ ووفد الأهلي لوالدة محمد عبد الوهاب بالفيوم.. فيديو

هاشتاج الزمالك وبيراميدز يتصدر تويتر ... ومغردون: ماتش أوروبي

خالد الغندور: حميد أحداد مش لايق على الزمالك.. والمثلوثي ليس محترفا

الحكومة الإثيوبية ترصد مكافآة مالية خيالية لمن يدلي بمعلومات عن مكان قادة تيجراي

بتصميمات رائعة.. شاهد الفيديوهات الرسمية لهواتف Galaxy S21

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها

للشفاء أسرع .. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة أثناء الإصابة بـ كورونا

مخاطره عديدة.. كل ما تود معرفته عن حمض اليوريك