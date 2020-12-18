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رياضة

سلبية مسحة محمود صابر تنقذ منتخب الشباب من الانسحاب أمام تونس

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:29 م
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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يسرى غازى - محمد السعيد
أثبتت الفحوصات الطبية سلبية محمود صابر لاعب منتخب الشباب، ليصبح الفريق جاهزا رسميا لمواجهة تونس، في المباراة المقرر إقامتها اليوم، الجمعة في تمام الثالثة عصرا على ملعب رادس، في دورة شمال أفريقيا.

فيما جاءت مسحة أحمد نبيل كوكا إيجابية ليتم استبعاده من قائمة مصر لمواجهة تونس.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" اعتبر منتخب مصر منسحبا أمام ليبيا في المباراة الماضية، بسبب عدم بلوغ الحد القانوني للاعبين المشاركين في المباراة، حيث بلغ عدد اللاعبين المتاحين 14 لاعبا.

وتشترط لائحة الكاف تواجد 11 لاعبا أساسيا في الملعب و4 لاعبين على الدكة، وهو ما يتوافر حاليا في منتخب مصر بعد سلبية محمود صابر ليصبح عدد الفراعنة الجاهزين للمباراة 15 لاعبا.


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