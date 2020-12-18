النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة 3 متهمين في واقعة سيدة الكرم

أمر المستشار النائب العام بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

وكانت محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكمها برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر على حسن، ومحمد هارون،ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم "بمركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016 .





شمل الحكم تبرئة "نظير. ا" وشقيقه "عبدالمنعم"، ووالده "إسحاق" بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبة بالسجن 10 سنوات.



