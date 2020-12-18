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بين الناس

أهالي سوهاج يناشدون المسئولين تطوير كوبرى برديس

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:46 م
كوبري قرية برديس
كوبري قرية برديس المتهالك - ارشفية
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حسن رضوان
تلقى صدى البلد، شكاوى عديدة من جانب المواطنين بقرية برديس مركز البلينا محافظة سوهاج، يطالبون فيها تجديد وإحلال الكوبرى المتهالك بقرية برديس، ويناشدون المسؤولين المتخصصين فى المحليات بسرعة تجديد وإحلال الكوبرى لأهميته القصوى فى تيسير الحالة المرورية فى القرية.

واكد مواطنو برديس أن الكوبرى يعود عمره لأكثر من 70 عاما، لافتين الى أن تطويره من جديد يخدم القرية و يربط بين الشرق والغرب حيث أن  القرية يسكنها 22 ألف نسمة وهي من أكبر قرى المحافظة ".

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أهالي سوهاج يناشدون المسئولين تطوير كوبرى برديس
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