وزير الاتصالات: مصر تقدمت 65 مركزا في عالم الإنترنت

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تتقدم 65 مركزا في عالم الإنترنت خلال عام واحد، لافتا إلى أن العطل الذى حدث في جوجل كان في الشبكة المعلوماتية للشركة.





وتابع طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي إم سي" أن العاصمة الإدارية الجديدة ستضم أول جامعة متخصصة في مجال الإتصال وتكنولوجيا المعلومات في العالم العربي.





وأشار إلى أنه مع نهاية عام 2020 سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من رفع كفاءة الإنترنت الثابت بتكلفة تصل إلى 300 مليون دولار، مشيرًا إلي أن تكلفة المرحلة الأولي من تطوير ورفع كفاءة الإنترنت الثابت وصلت إلى 30 مليار جنيه.





وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021؛ لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، ونظام ايكولوجي يضم شراكة راسخة بين كافة أصحاب المصلحة لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطني الأكبر "مصر الرقمية"؛ مشيدا بنجاح مبادرة العاصمة العربية الرقمية والاختيار المتميز للرياض عام 2020.