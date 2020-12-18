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فن

هند صبري: إذا كنت تريد تعيش حياة سعيدة لا تربطها بالناس

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:09 م
هند صبري
هند صبري
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محمد بدران

نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت هند صبري في الصورة بإطلالة رائعة، مرتدية توب باللون الاصفر وعلقت على الصورة: "إذا كنت تريد أن تعيش حياة سعيدة ، اربطها بهدف ، وليس بالناس أو الأشياء.. ألبرت أينشتاين".


يذكر أن آخر أعمال هند صبري، فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز كل من هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.


وتنتهي هند صبري  نهاية الشهر الجاري من تصوير 80% بالمئة من مشاهدها في مسلسلها الرمضاني الجديد بنهاية شهر ديسمبر الجاري.


العمل الذي تتقاسم بطولته مع أحمد عز يكتبه باهر دويدار ويخرجه أحمد علاء وتنتجه سينرجي في خطوة تؤكد عودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية.


وكانت الشركة قد استطاعت الجمع بين النجمين هند صبري وأحمد عز في مسلسل واحد ينتمي لنوعية البطولة المشتركة. 


رغم أن كل من هند وعز قد اعتادا تقديم مسلسل بطولة مطلقة لكل منهما بمفرده. 


ويشاركهما بطولة العمل النجم هشام سليم في دور مميز يعتبر مختلفا عما قدمه من قبل. 


المسلسل يحمل اسم " هجمة مرتدة".


ويشاركهم بطولة العمل أيضا عدد كبير من النجوم منهم  صلاح عبد الله ونضال الشافعي وندى موسى وعدد كبير من النجوم من سوريا والأردن ولبنان. 


وكان آخر أعمال أحمد عز مسلسل "ابو عمر المصري" وآخر أعمال هند صبري مسلسل "حلاوة الدنيا".

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