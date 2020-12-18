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رياضة

بالعند في واحد مبحبوش.. الحضري يهنئ أحمد مجاهد برئاسة اتحاد الكرة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:04 م
احمد مجاهد
احمد مجاهد
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يسري غازي - مجدي سلامة
هنأ عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى السابق، المهندس أحمد مجاهد بعد تكليفه من الاتحاد الدولى الكرة القدم "فيفا" برئاسة اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية خلال الفترة المقبلة. 

وكتب الحضري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر:" الف مليون مبروك كابتن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الجديد وبالعند في واحد مابحبوش".

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، اختيار اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة تحاد الكرة بعد رحيل اللجنة التي ترأسها عمرو الجنايني خلال الفترة 
الماضية.

وسيتولى احمد مجاهد ومحمد الشواربي وأحمد حسام عوض، لجنة إدارة اتحاد الكرة لحين عقد جمعية عمومية.
 

وفي وقت سابق صدر خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي تضمن توجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وتعيين لجنة ثلاثية جديدة تدير شؤون الجبلاية.
 

ويعتبر المهندس احمد مجاهد من العناصر التى كرست حياتها للعمل الإدارى فى الجبلاية وتدرجت فى المناصب من الصفر
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