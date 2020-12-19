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رياضة

اللي حصل مينفعش.. أحمد شوبير ينتقد موقف فيفا من تغيير لجنة إدارة اتحاد الكرة.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:20 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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محمد رشاد
انتقد الإعلامي احمد شوبير موقف الاتحاد الدولى لكرة القدم من  تغيير اللجنة الخماسية والمكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من الاتحاد الدولي الفيفا برئاسة عمرو الجنايني وتعيين لجنة ثلاثية مؤقتة برئاسة أحمد مجاهد، وهوما اعتبره مخالف لنص قانون الرياضة المصري الجديد. 

وقال شوبير عبر برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر مع الإعلامي عمرو أديب :" الموضوع واضح جدا، عمرو أبو ريدة هو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والافريقي لكرة القدم، هو موجود فى الدوحة مع السيدة فاطمة سامورا وهو من طلب تغيير جواب تقليص عدد اللجنة  الخماسية إلى ثلاثة و المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الجنايني، وتعيين لجنة جديدة برئاسة أحمد مجاهد ".

وأضاف:" طبقا لقانون الرياضة المصري الجديد والمصدق عليه من مجلس النواب وتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي لا توجد انتخابات لاتحاد الكرة المصري إلا عقب انتهاء الدورة الأولمبية المقبلة فى بكين ، فما كان هناك داعي من تغيير اللجنة ، اللي حصل مينفعش وغير موافق لقانون الرياضة الجديد".

وأردف : أحمد مجاهد يستغل فزاعة الفيفا بوقف النشاط الرياضي المصري بضرورة إجراء انتخابات للاتحاد المصري بحد أقصى يوم 31 يناير المقبل".

وأكمل :" من الطبيعي عودة عمرو الجنايني وإلغاء قرار تعين أحمد مجاهد طبقا لنص القانون الرياضي اللي حصل مينفعش وفقا للقانون، وهو ما يمكن احتمال وقوعه فى الفترة المقبلة وتقليص العدد من ثلاثة إلى خمسة".

واخنتم شوبير حديثه قائلا :" الفيفا يخضع للقانون السويسري ايضا الاتحاد المصري يخضع للقانون المصري ، والفيفا رئيسها متهم بالفساد".
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