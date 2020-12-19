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رياضة

حسام حسن: أبوريدة محسوب على الكرة المصرية ولم يخدمها عكس رجل المغرب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:10 ص
حسام حسن
حسام حسن
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محمد رشاد
شن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري،هجوما لاذعا على هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا

وقال حسن خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أم بي سي مصر":" دائما يتصدر لنا أن لدينا شخص مصري يدعى "هاني أبو ريدة" في اللجنة الفنية للكاف والفيفا ودائما ما يتم رفع اسمه رغم أنه لم يخدم الكرة المصرية ولم يدافع عنها في المواقف الصعبة، في حين إن المغرب لديها رجلا يعلم كيف يحصل على حقوق بلاده".

وأضاف، أن منتخب مصر للشباب متواجد حاليًا في تونس ولا يعلم أحد عن مصيره شيء، ولدينا شخص محسوب علينا بانه في الكاف والفيفا ولا نستطيع استعادة حقهم ، أزمة منتخب الشباب سببها ضعف من يدير الكرة المصرية في الوقت الحالي.

ووجه سؤالا قائلا:" لمن تقوم بتحضير اتحاد الكرة؟ وهناك أمور غير مفهومة، والإعلام يُصدر لنا بأنه سيفوز بانتخابات رئاسة اتحاد الكرة باكتساح رغم أنه لم يفعل أي شيء".

وتابع:" هناك بعض الأشخاص كانوا يأتون لمعسكر المنتخب المصري وكان حلمهم التقاط الصور مع كابتن محمود الجوهري والآن تفاجأت أنهم أصبحوا أعضاء مجلس إدارة ويتولوا مهمة الكرة المصرية".

وأتم تصريحات:" هناك شخص واحد يدير الكرة المصرية منذ فترة والإعلام يدعمه بقوة، وما هي امكانيات هذا الشخص حتى يدير الكرة في مصر؟".
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