5 غرف وأسطح من اللؤلؤ.. شاهد عرض قلعة أثرية من القرن الـ18 للبيع | صور





في بريطانيا، تم عرض قلعة يرجع عمرها إلى القرن الثامن عشر للبيع مقابل مبلغ أقل من مليون جنيه استرليني، وهو ما يعد مبلغًا غير متوقع بالنسبة لتحفة أثرية.





يشبه المنزل الفخم قلعة تقليدية من الخارج، وقد تم استخدامه سابقًا كموقف للعربات قبل اكتشاف قيمته الأثرية.





يتكون المبنى الذي يقع في كاسال ايدن من 5 غرف نوم، محاط بجدار مدرج من الدرجة الثانية يبلغ ارتفاعه 30 قدمًا مع بلاط ​​وردي.





بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك فناء مركزي مع أعلام يورك الحجرية وصناديق، وما يجعله مختلفًا عن القلاع الأخرى هو عدم وجود خندق أو جسر متحرك.





وعلى عكس ما قد يأخذك إليه خيالك، فإن الديكور الداخلي ليس من الحجر المجرد والميزات التي عفا عليها الزمن، بل تدخل إلى رواق بأرضية رخامية وعوارض جميلة مكشوفة ومداخن مجيدة بنار حجرية مكشوفة.





كما أن هناك نافذة رئيسية مقوسة توفر إطلالات على الفناء، بالإضافة إلى منطقة الغابات وممر من الطوب في الخلف.





علاوة على وجود صالتين كبيرتين للمعيشة (الصالة الرسمية وغرفة الرسم)، مكتملة بمدفأة أخرى مكشوفة من الطوب وتدفئة أرضية.





ويعد المطبخ خاص جدًا، حيث يسمح بدخول كميات كبيرة من الضوء الطبيعي للتألق على أسطح الطبخ المصنوعة من الجرانيت أو اللؤلؤ، مع وجود 5 أفران ومساحة كبيرة لإقامة حفلة بداخله.





يحتوي المنزل على 5 غرف نوم، بما في ذلك جناح غرفة النوم الرئيسية مع إطلالات على الغابة المحيطة وجدار المعارك، وهناك أيضًا منزل ريفي مستقل يسمى The Keep، يعد رائعًا للضيوف.





كما أن الحدائق جميلة أيضًا، وتتألف من الفناء الأمامي والشرفة والحدائق الرسمية مع أشجار الزان وأشجار النخيل.





ترجع بخيالك إلى القرن الثامن عشر، حيث الملابس المميزة والمنازل الفخمة، وتنظر أمامك لتجد أنك لست بحاجة الآن إلى أن تصبح ملكًا لكي تمتلك أحد تلك المنازل في القرن الواحد والعشرين، يكفي أن تكون غنيًا كفاية.