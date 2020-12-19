الختان يقلل مخاطر إصابة الرجال بالتهاب المسالك البولية

تعتبر عدوى المسالك البولية عند الرجال نادرة، حيث يتراوح معدل الإصابة عند الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا بين 5 و 8 رجال من كل 10000 . يزيد خطر الإصابة بالعدوى مع تقدم العمر.

عندما يصاب الرجل بالتهاب المسالك البولية ، فإنه يصيب نفس الأعضاء والمناطق التي تصيب المرأة بالتهاب المسالك البولية. ومع ذلك ، بالنسبة للرجال ، فإن البروستاتا أيضًا معرضة لخطر الإصابة.

الرجل الذي لديه قضيب مختون أقل عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية مقارنة بالرجل الذي لم يخضع للختان .

قد تكون طرق العلاج مماثلة لتلك المستخدمة في علاج عدوى المسالك البولية عند النساء.

علاج المسالك البولية للرجال

يساعد شرب الكثير من الماء على التخلص من عدوى المسالك البولية ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى في المستقبل.

نظرًا لأن عدوى المسالك البولية تحدث عادةً بسبب البكتيريا ، يتم علاجها غالبًا بالمضادات الحيوية أو مضادات الميكروبات.

يعتمد نوع الدواء ومدة العلاج على الأعراض والتاريخ الطبي للفرد.

يجب دائمًا إكمال الدورة العلاجية الكاملة لعدوى المسالك البولية للتأكد من أن العدوى واضحة تمامًا ، ولتقليل مخاطر مقاومة المضادات الحيوية. يمكن أن تختفي أعراض التهاب المسالك البولية قبل أن تختفي العدوى تمامًا.

يوصى دائمًا بشرب الكثير من السوائل والتبول المتكرر للأشخاص الذين يعانون من عدوى المسالك البولية لأن هذا يساعد على طرد البكتيريا. يمكن وصف مجموعة متنوعة من مسكنات الآلام لتخفيف الألم. يمكن أن يساعد أيضًا وضع وسادة تدفئة على الظهر أو البطن.

التهاب المسالك البولية غير المصحوب بمضاعفات هو الذي يحدث في شخص سليم بخلاف ذلك مع وجود مسالك بولية طبيعية واضحة. يمكن علاجها عادة خلال يومين إلى ثلاثة أيام من العلاج.

التهاب المسالك البولية المعقد هو مرض يصيب الشخص الذي أضعفته حالة أخرى ، مثل الحمل أو زراعة القلب. تميل عدوى المسالك البولية المعقدة إلى طلب فترات أطول من المضادات الحيوية ، عادة ما بين 7 إلى 14 يومًا.

لعلاج التهاب المسالك البولية الناتج عن مشاكل في الجهاز البولي ، يجب إيجاد المشكلة الأساسية وتصحيحها. إذا تركت هذه العدوى دون علاج ، يمكن أن تؤدي إلى تلف الكلى.

إذا كان الشخص يعاني من مرض خطير ، فقد يحتاج إلى إدخاله إلى المستشفى للتأكد من تناوله للسوائل الكافية والحصول على الدواء المناسب. قد يحتاج الأشخاص أيضًا إلى الذهاب إلى المستشفى إذا كانوا واحدًا مما يلي:

حامل ومرض خلاف ذلك

كبار السن

الأشخاص المصابون بالسرطان أو السكري أو التصلب المتعدد أو إصابة الحبل الشوكي أو مشاكل طبية أخرى

الأفراد الذين يعانون من حصوات الكلى أو تغييرات أخرى في المسالك البولية

يتعافى من جراحة المسالك البولية الأخيرة

الالتهابات المتكررة عند النساء

قد تُنصح النساء المصابات بعدوى المثانة المتكررة بما يلي:

خذ جرعة واحدة من المضاد الحيوي بعد الاتصال الجنسي

خذ جرعة واحدة يومية من المضاد الحيوي لمدة 6 أشهر على الأقل

خذ دورة من 2 إلى 3 أيام من المضاد الحيوي إذا ظهرت الأعراض مرة أخرى

اخضعي للعلاج بالإستروجين المهبلي إذا كان لديك بالفعل انقطاع الطمث

العلاجات المنزلية

هناك عدد من العلاجات المقترحة التي يمكن للأشخاص المصابين بعدوى المسالك البولية تجربتها في المنزل.

يمكن أن يساعد شرب السوائل والتبول بشكل متكرر على طرد البكتيريا من الجسم ، ويمكن أن يساعد استخدام وسادة ساخنة لفترات قصيرة في تخفيف الانزعاج.

يقال أيضًا أن التوت البري ومستخلصاته يمكن أن تعالج التهاب المسالك البولية.

لا تساعد مستخلصات التوت البري في علاج عدوى المسالك البولية الموجودة ولكنها قد تساعد في منع تطورها.

وذلك لأن التوت البري يحتوي على مركبات تسمى proanthocyanidins التي تمنع الإشريكية القولونية من الالتصاق بجدران الجهاز الهضمي والمسالك البولية.

في تحليل تلوي كبير ، وجد الباحثون أن النساء المصابات بعدوى المسالك البولية المتكررة اللائي تناولن التوت البري على مدى 12 شهرًا كان لديهن انخفاض بنسبة 35 في المائة في العدوى.

وجدت تجربة إكلينيكية كبيرة أخرى أن تناول 500 ملليجرام (مجم) من مستخلص التوت البري يوميًا لمدة 6 أشهر قلل من معدل الإصابة بالتهاب المسالك البولية إلى نفس الدرجة مثل 100 مجم من تريميثوبريم ، وهو مضاد حيوي ، دون التعرض لخطر مقاومة مضادات الميكروبات أو العدوى الفائقة عند النساء. مع عدوى المسالك البولية المتكررة.

يبدو أن أقراص مستخلص التوت البري مضاعفة فعالية عصير التوت البري للوقاية من عدوى المسالك البولية ، والتي قد تكون ناجمة جزئيًا عن محتوى السكر في عصير التوت البري. تحتوي مستخلصات التوت البري أيضًا على الأنثوسيانين وحمض الساليسيليك. قد يكون لهذا تأثير مسكن ومضاد للالتهابات يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض التهاب المسالك البولية.

توصي جمعية أطباء التوليد وأمراض النساء في كندا بمنتجات التوت البري لمنع تكرار عدوى المسالك البولية ، ولكن ليس للاستخدام في التهابات المسالك البولية النشطة.

يمكن أن تؤدي التغييرات في التوازن البكتيري في الجهاز البولي التناسلي إلى زيادة احتمالية استعمار الكائنات الحية مثل الإشريكية القولونية . قد يساعد الاستخدام المنتظم للبروبيوتيك في تقليل خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية ، خاصة بعد تناول المضادات الحيوية.

أظهرت Bifidobacterium longum القدرة على منع البكتيريا غير المرغوب فيها من الالتصاق بجدران الأمعاء ، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج المواد الكيميائية الطبيعية المضادة للبكتيريا والأحماض العضوية ، وبالتالي تقليل احتمالية الإصابة بالتهاب المسالك البولية.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.