تعرف على أعراض التهابات المسالك البولية

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وأوضح أن الم المسالك البولية ممكن يكون ، ألم في أعلى الظهر و الجانب (الخاصرة) ، حمى شديدة ، رعشة و قشعريرة ، غثيان و قيئ، ضغط في الحوض ، الشعور بعدم الراحة أسفل البطن، التبول المتكرر المؤلم ، دم في البول ، حرقة أثناء التبول.



