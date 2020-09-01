تعرف على أعراض التهابات المسالك البولية

"التهابات المسالك البولية" تخفي ورائها الكثير من الأوجاع للمريض المصاب ولذلك يجب أن يكون المريض على دراية بجميع الأعراض وأساليب العلاج وكذلك طرق الوقاية منها.
ويشرح الدكتور أحمد عريف استشارى المسالك البولية بدمياط، ماذا تعني التهابات المسالك البولية وطرق الوقاية، قائلا: "إن المسالك البولية فيها المثانة والكليتين والحالب ومجرى البول ولو أي جزء اتصاب ممكن ينقل العدوى للجزء تاني أو إن المريض يسكت على الأعراض اللي عنده ومايتعالجش فالإلتهاب يزيد وممكن كمان تكون عواقبه خطيرة.
اقرأ أيضا:
وأوضح أن الم المسالك البولية ممكن يكون ، ألم في أعلى الظهر و الجانب (الخاصرة) ، حمى شديدة ، رعشة و قشعريرة ، غثيان و قيئ، ضغط في الحوض ، الشعور بعدم الراحة أسفل البطن، التبول المتكرر المؤلم ، دم في البول ، حرقة أثناء التبول.
وأشار إلى أن النساء هن أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك عن الرجال بيتعرض لها ٣٠ % من النساء، ولهذا حذر النساء من التهابات المسالك البولية، حيث أن طرق علاج التهابات المسالك البولية لها علاج كتير ومختلفة على حسب الحالة.