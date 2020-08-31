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محافظات

جولة لمحافظ دمياط داخل مصنع موبكو للأسمدة بالمنطقة الحرة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بالمنطقة الحرة العامة، حيث كان فى استقبالها المحاسب هشام نور الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والذى أهداها فى مستهل الزيارة درعًا تذكاريًا تقديرًا لاسهاماتها الكبيرة وتعاونها الدائم لدعم جميع المشروعات على أرض المحافظة.

وشهدت المحافظ عرض تقديمي عن الشركة بوحداتها الثلاثة والرؤية الإستراتيجية الخاصة بها لتطوير صناعة الأسمدة، كما استعرضت ما حققته موبكو من نجاحات خلال الستة أشهر الماضية على الرغم من تفشى جائحة كورونا وذلك تحت مظلة تدابير وقائية مشددة، وكذا الإجراءات التى تتبعها للالتزام بالاشتراطات البيئية و كذلك المعايير المُتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، لحماية العاملين والمواطنين و الحفاظ على البيئة. 

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وفى سياق متصل.. اجرت محافظ دمياط ، جولة تفقدية لوحدات الإنتاج والتعبئة والتخزين بالشركة، كما استمعت المحافظ الى شرح تفصيلى عن وصف العملية الإنتاجية التى تتم عبر مراحل للوصول إلى منتج اليوريا النهائى وفقًا لأعلى مستويات الجودة والأمان.

وخلال لقائها بعدد من العاملين.. أشادت الدكتورة منال عوض بدور الشركة فى دعم صناعة الأسمدة الأزوتية والتى تلبى فى الأساس إحتياجات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من اليوريا، معربة عن فخرها الشديد بما شاهدته من جهود مبنية على أسس علمية تضاهي الصناعات العالمية.

وأثنت "عوض" على مساهمات موبكو بمجالات التنمية المجتمعية لإنشاء مشروعات ذات نفع عام على أرض المحافظة بما يلبى احتياجات المواطنين والذى جاء من أبرزها تنفيذ أعمال إزدواج طريق رأس البر واستكمال محطة رفع صرف صحي عبد القادر ٢.
جولة لمحافظ دمياط داخل مصنع موبكو للأسمدة بالمنطقة الحرة
جولة لمحافظ دمياط داخل مصنع موبكو للأسمدة بالمنطقة الحرة
جولة لمحافظ دمياط داخل مصنع موبكو للأسمدة بالمنطقة الحرة
جولة لمحافظ دمياط داخل مصنع موبكو للأسمدة بالمنطقة الحرة
جولة لمحافظ دمياط داخل مصنع موبكو للأسمدة بالمنطقة الحرة
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