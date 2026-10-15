قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم وفرص لسقوط أمطار على عدة مناطق
رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو
مصرع 18 طالباً ومُعلماً في حادث انهيار سقف بإحدى المدارس الباكستانية
هاري وميغان يستعدان لأول ظهور علني في بريطانيا منذ عودتهما
ضربت ابني بالقلم.. موظف يحرر محضرا ضد معلمة في مدرسة بالطالبية
أصوات من المحاجر.. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-10-2026 والقنوات الناقلة
إسطنبول تغرق.. 100 ملم من الأمطار تشل الحياة في التركية وقرارات عاجلة لوالي المدينة
بحضور الرئيس السيسي.. بث مباشر لحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء حول المرحلة الثانية من خط سكة حديد الفردان–طابا
ضبط شخصين استخدما اسم شركات رش حشرات لطلب 120 ألف جنيه من فيلا بكمبوند في 6 أكتوبر
بـ 5.8 مليون دولار.. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا باكتتاب مصر في زيادة رأسمال «التنمية الدولية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسواق الآسيوية تتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم الأمريكي وخسائر أسهم الذكاء الاصطناعي

لأسواق الآسيوية تتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم الأمريكي وخسائر أسهم الذكاء الاصطناعي
لأسواق الآسيوية تتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم الأمريكي وخسائر أسهم الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

تعرضت الأسواق الآسيوية اليوم الخميس لموجة تراجعات حادة عقب انخفاضات مماثلة منيت بها أسهم شركات تصنيع الرقائق الأمريكية في وول ستريت خلال تعاملات ليل أمس تأثراً بقلق المستثمرين بشأن ارتفاع التضخم، وانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، ومستقبل أرباح شركات الذكاء الاصطناعي.

وفي رصد متتابع للأسواق الآسيوية، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن مؤشر "كوسبي المركب"، الذي يضم أبرز شركات أشباه الموصلات في بورصة كوريا الجنوبية، فقد نسبة 7.7 في المائة من قيمته، في ظل تراجع أسهم شركة أسهم شركة "إس كيه هاينكس" بنسبة 11 في المائة تقريباً، و"سامسونج إلكترونيكس" بنسبة 9.3 في المائة.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر "نيكاي 225" بنسبة 4.5 في المائة مع انخفاض أسهم "سوفت بنك"، المستثمرة في "أوبن إيه آي"، بنسبة 10 في المائة تقريباً، كما خسرت أٍهم شركة "كيوكسيا"، المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات والذاكرة، نسبة 11 في المائة.

كما هبطت أسعار الأسهم الصينية، وانخفض مؤشر "سي إس آي 300" في شنغهاي بنسبة تصل إلى 1.8 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أغسطس 2025، وخسر مؤشر "ستار50"، الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، 2.4 في المائة من قيمته، متخلياً عن جميع مكاسبه لهذا العام، بينما انخفض مؤشر "هانج سينج" للأسهم الممتازة في بورصة هونج كونج بنسبة تقارب 1 في المائة.

وكانت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك" المركب في البورصة الأمريكية قد تراجع بنسبة 0.8 في المائة، ذلك في أعقاب انخفاض المؤشر، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 2 في المائة أمس الأربعاء. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أغلق المؤشر على انخفاض بنسبة 1.1 في المائة.

وانخفض "مؤشر فيلادلفيا" لأشباه الموصلات، الذي يتتبع أداء كبرى شركات تصنيع الرقائق الأمريكية، بنسبة 4.3 في المائة ، ليصل إلى انخفاض يقارب 12 في المائة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت "فاينناشيال تايمز" أن ارتفاع أسعار الوقود، الناجم عن الأمريكية ضد إيران، تسبب في زيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.7 في المائة في سبتمبر، وهو أعلى من المتوقع، وذلك وفق أرقام صدرت الأربعاء.

ورأى كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التحوط "لوتس لإدارة الأصول"، هاو هونج، أن قراءة التضخم المرتفعة، إلى جانب أرباح شركة "أنثروبيك"، التي جاءت أقل من التوقعات، قد أثرا سلباً على معنويات المستثمرين تجاه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه التراجعات في كوريا الجنوبية في أعقاب صعود تاريخي مدفوع بالذكاء الاصطناعي، جعل من مؤشر "كوسبي المركب"، واحداً من أكثر مؤشرات الأسهم نشاطاً في العالم؛ حيث ارتفع المؤشر من أقل من 2300 نقطة في أبريل 2025 إلى أكثر من 9300 نقطة في يونيو من العام نفسه.

ومنذ بلوغها ذروتها، سجلت أسهم شركة "إس كيه هاينكس" انهياراً بنحو 58 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة "سامسونج للإلكترونيات"، بنسبة 44 في المائة.

كما تعرضت أسهم أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية لضغوط قوية خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ انخفض سهم شركة "سامسونج إلكترو-ميكانيكس"، وهي مورد للمكونات المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي، بنسبة 15 في المائة. كما تراجع سهم شركة "هيوسونج للصناعات الثقيلة"، التي استفادت من الطلب المتزايد على معدات الطاقة المخصصة لمراكز البيانات، بنسبة 13 في المائة.

الأسواق الآسيوية موجة تراجعات حادة أسهم شركات تصنيع الرقائق الأمريكية في وول ستريت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

نقيب الأطباء

نقيب الأطباء: اكتشفنا التحاق طلاب بكليات الطب بشهادات ثانوية من القسم الأدبي

الاهلي والزمالك

لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة

الارصاد الجويه

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. واضطراب الملاحة البحرية

سورة الملك قبل النوم

سورة الملك قبل النوم.. لماذا أوصى الرسول بالمداومة عليها كل ليلة؟

الاهلي والزمالك

جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي

الطفل

فيديو صادم.. سيدة تعتدي على رضيعها بطريقة مأساوية والأمن يفحص الواقعة

الدردير

بعد القاضية الأهلاوية.. عمرو الدردير يعلق على خسارة الزمالك لقب أفريقيا

ترشيحاتنا

مي عز الدين

لوك كاجوال.. مي عز الدين تخطف الأنظار بظهورها

تقرير: تغير المناخ يهدد صحة الدماغ ويزيد مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والخرف

تقرير: تغير المناخ يهدد صحة الدماغ ويزيد مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والخرف

القلب

طعام غير متوقع يقوي العظام والقلب والجهاز الهضمي

بالصور

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

العدس.. مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

بسنت شوقي تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير

بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير
بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير
بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد