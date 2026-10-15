الأسواق الآسيوية تتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم الأمريكي وخسائر أسهم الذكاء الاصطناعي

تعرضت الأسواق الآسيوية اليوم الخميس لموجة تراجعات حادة عقب انخفاضات مماثلة منيت بها أسهم شركات تصنيع الرقائق الأمريكية في وول ستريت خلال تعاملات ليل أمس تأثراً بقلق المستثمرين بشأن ارتفاع التضخم، وانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، ومستقبل أرباح شركات الذكاء الاصطناعي.

وفي رصد متتابع للأسواق الآسيوية، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن مؤشر "كوسبي المركب"، الذي يضم أبرز شركات أشباه الموصلات في بورصة كوريا الجنوبية، فقد نسبة 7.7 في المائة من قيمته، في ظل تراجع أسهم شركة أسهم شركة "إس كيه هاينكس" بنسبة 11 في المائة تقريباً، و"سامسونج إلكترونيكس" بنسبة 9.3 في المائة.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر "نيكاي 225" بنسبة 4.5 في المائة مع انخفاض أسهم "سوفت بنك"، المستثمرة في "أوبن إيه آي"، بنسبة 10 في المائة تقريباً، كما خسرت أٍهم شركة "كيوكسيا"، المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات والذاكرة، نسبة 11 في المائة.

كما هبطت أسعار الأسهم الصينية، وانخفض مؤشر "سي إس آي 300" في شنغهاي بنسبة تصل إلى 1.8 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أغسطس 2025، وخسر مؤشر "ستار50"، الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، 2.4 في المائة من قيمته، متخلياً عن جميع مكاسبه لهذا العام، بينما انخفض مؤشر "هانج سينج" للأسهم الممتازة في بورصة هونج كونج بنسبة تقارب 1 في المائة.

وكانت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك" المركب في البورصة الأمريكية قد تراجع بنسبة 0.8 في المائة، ذلك في أعقاب انخفاض المؤشر، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 2 في المائة أمس الأربعاء. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أغلق المؤشر على انخفاض بنسبة 1.1 في المائة.

وانخفض "مؤشر فيلادلفيا" لأشباه الموصلات، الذي يتتبع أداء كبرى شركات تصنيع الرقائق الأمريكية، بنسبة 4.3 في المائة ، ليصل إلى انخفاض يقارب 12 في المائة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت "فاينناشيال تايمز" أن ارتفاع أسعار الوقود، الناجم عن الأمريكية ضد إيران، تسبب في زيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.7 في المائة في سبتمبر، وهو أعلى من المتوقع، وذلك وفق أرقام صدرت الأربعاء.

ورأى كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التحوط "لوتس لإدارة الأصول"، هاو هونج، أن قراءة التضخم المرتفعة، إلى جانب أرباح شركة "أنثروبيك"، التي جاءت أقل من التوقعات، قد أثرا سلباً على معنويات المستثمرين تجاه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه التراجعات في كوريا الجنوبية في أعقاب صعود تاريخي مدفوع بالذكاء الاصطناعي، جعل من مؤشر "كوسبي المركب"، واحداً من أكثر مؤشرات الأسهم نشاطاً في العالم؛ حيث ارتفع المؤشر من أقل من 2300 نقطة في أبريل 2025 إلى أكثر من 9300 نقطة في يونيو من العام نفسه.

ومنذ بلوغها ذروتها، سجلت أسهم شركة "إس كيه هاينكس" انهياراً بنحو 58 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة "سامسونج للإلكترونيات"، بنسبة 44 في المائة.

كما تعرضت أسهم أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية لضغوط قوية خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ انخفض سهم شركة "سامسونج إلكترو-ميكانيكس"، وهي مورد للمكونات المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي، بنسبة 15 في المائة. كما تراجع سهم شركة "هيوسونج للصناعات الثقيلة"، التي استفادت من الطلب المتزايد على معدات الطاقة المخصصة لمراكز البيانات، بنسبة 13 في المائة.