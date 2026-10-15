الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء حول المرحلة الثانية من خط سكة حديد الفردان–طابا

نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2801 لسنـة 2026 ، الذي نص على أنه يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من خط سكة حديد (الفردان/ بئر العبد/ العريش/ طابا) فى المسافة من العريش حتى النقب بنطاق محافظتى شمال وجنوب سيناء .



ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 1997 باعتبار مشروع إنشاء الخط الحديدى الإسماعيلية/ رفح وكوبرى الفردان الجديد على قناة السويس من أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1031 لسنة 2026 باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الأولى من خط سكة حديد (الفردان/ بئر العبد/ العريش/ طابا) فى المسافة من بئر العبد حتى العريش ومسار وصلتى بالوظة (ميناء شرق بورسعيد) وميناء العريش بنطاق محافظة شمال سيناء من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من خط سكة حديد (الفردان/ بئر العبد/ العريش/ طابا) فى المسافة من العريش حتى النقب بنطاق محافظتى شمال وجنوب سيناء .

( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين المرفقين . ( المــادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية

وصدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ربيع الأول سنة 1448 هـ ( الموافق 7 سبتمبر سنة 2026 م ) ، رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار المرحلة الثانية من مشروع إنشاء من خط سكة حديد (الفردان / بئر العبد / العريش / طابا) فى المسافة من العريش حتى النقب من أعمال المنفعة العامة فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت

و قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد ٨ ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج (الصناعى/ الزراعى/ التعدينى/ الخدمى ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ومن أهمها ممر العريش / طابا متضمنًا خط سكة حديد الفردان / بئر العبد / العريش/ طابا .

وسبق إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٣٦ لسنة ۱۹۹۷ باعتبار مشروع إنشاء الخط الحديدى الإسماعيلية / رفح وكوبرى الفردان على قناة السويس بطول ۲۲٥كم على الأراضى البالغ إجمالى مساحتها ٢٤٥٠ فدانًا والواقعة بنواحى (الفردان- القنطرة شرق - جلبانة - رمانة - نجيلة - بئر العبد - مصفق - مزار - الميدان - المساعيد - العريش - الشيخ زويد - رفح ) من أعمال المنفعة العامة ، وتم نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21/4/1997 تم تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع إنشاء خط سكة حديد بئر العبد / العريش / طابا بتاريخ 7/4/2026

و صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۰۳۱ لسنة ۲۰۲٦ باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الأولى من خط سكة حديد الفردان - بئر العبد - العريش - طابا فى المسافة من بئر العبد حتى العريش ، ووصلتى بالوظة (ميناء شرق بورسعيد) وميناء العريش بمحافظة شمال سيناء من أعمال المنفعة العامة ، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/5/2026 وقد تبين وجود بعض التعارضات مع تنفيذ أعمال إنشاء المرحلة الثانية من الخط فى المسافة من العريش حتى النقب بنطاق محافظتى شمال وجنوب سيناء ، وذلك مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها حتى يتسنى استكمال تنفيذ المشروع .

ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو ٤٠ مليون جنيه - (مرفق رقم1) . مرفق طيه ما يلى : ۱ - عدد ۲ کشف معتمد من مديرية المساحة وممهورين بخاتم شعار الجمهورية تتضمن حصر لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع - (مرفق رقم ۲). 2 - عدد ۱۳ خريطة مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم ٣) .