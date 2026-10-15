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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء حول المرحلة الثانية من خط سكة حديد الفردان–طابا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء حول المرحلة الثانية من خط سكة حديد الفردان–طابا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2801 لسنـة 2026 ، الذي نص على أنه يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من خط سكة حديد (الفردان/ بئر العبد/ العريش/ طابا) فى المسافة من العريش حتى النقب بنطاق محافظتى شمال وجنوب سيناء .


ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 1997 باعتبار مشروع إنشاء الخط الحديدى الإسماعيلية/ رفح وكوبرى الفردان الجديد على قناة السويس من أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1031 لسنة 2026 باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الأولى من خط سكة حديد (الفردان/ بئر العبد/ العريش/ طابا) فى المسافة من بئر العبد حتى العريش ومسار وصلتى بالوظة (ميناء شرق بورسعيد) وميناء العريش بنطاق محافظة شمال سيناء من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ قــــــرر :

 ( المــادة الأولى ) 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من خط سكة حديد (الفردان/ بئر العبد/ العريش/ طابا) فى المسافة من العريش حتى النقب بنطاق محافظتى شمال وجنوب سيناء .

 ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين المرفقين . ( المــادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 

وصدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ربيع الأول سنة 1448 هـ ( الموافق 7 سبتمبر سنة 2026 م ) ، رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار المرحلة الثانية من مشروع إنشاء من خط سكة حديد (الفردان / بئر العبد / العريش / طابا) فى المسافة من العريش حتى النقب من أعمال المنفعة العامة فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت 

و قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد ٨ ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج (الصناعى/ الزراعى/ التعدينى/ الخدمى ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ومن أهمها ممر العريش / طابا متضمنًا خط سكة حديد الفردان / بئر العبد / العريش/ طابا . 

وسبق إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٣٦ لسنة ۱۹۹۷ باعتبار مشروع إنشاء الخط الحديدى الإسماعيلية / رفح وكوبرى الفردان على قناة السويس بطول ۲۲٥كم على الأراضى البالغ إجمالى مساحتها ٢٤٥٠ فدانًا والواقعة بنواحى (الفردان- القنطرة شرق - جلبانة - رمانة - نجيلة - بئر العبد - مصفق - مزار - الميدان - المساعيد - العريش - الشيخ زويد - رفح ) من أعمال المنفعة العامة ، وتم نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21/4/1997 تم تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع إنشاء خط سكة حديد بئر العبد / العريش / طابا  بتاريخ 7/4/2026 

و صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۰۳۱ لسنة ۲۰۲٦ باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الأولى من خط سكة حديد الفردان - بئر العبد - العريش - طابا فى المسافة من بئر العبد حتى العريش ، ووصلتى بالوظة (ميناء شرق بورسعيد) وميناء العريش بمحافظة شمال سيناء من أعمال المنفعة العامة ، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/5/2026 وقد تبين وجود بعض التعارضات مع تنفيذ أعمال إنشاء المرحلة الثانية من الخط فى المسافة من العريش حتى النقب بنطاق محافظتى شمال وجنوب سيناء ، وذلك مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها حتى يتسنى استكمال تنفيذ المشروع .

 ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو ٤٠ مليون جنيه - (مرفق رقم1) . مرفق طيه ما يلى : ۱ - عدد ۲ کشف معتمد من مديرية المساحة وممهورين بخاتم شعار الجمهورية تتضمن حصر لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع - (مرفق رقم ۲). 2 - عدد ۱۳ خريطة مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم ٣) .

الجريدة الرسمية رئيس مجلس الوزراء إنشاء المرحلة الثانية سكة حديد خط سكة حديد

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