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بـ 5.8 مليون دولار.. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا باكتتاب مصر في زيادة رأسمال «التنمية الدولية»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بـ 5.8 مليون دولار.. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا باكتتاب مصر في زيادة رأسمال «التنمية الدولية»

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 217 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لرأسمال هيئة التنمية الدولية، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي الهيئة رقم 244، بقيمة 5 ملايين و810 آلاف دولار أمريكي.

 

نص القرار:


بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة التاسعة عشرة (19) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظى هيئة التنمية الدولية رقم (244) ، بقيمة 5٫810٫000 دولار أمريكى


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 217 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة التاسعة عشرة (19) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظى هيئة التنمية الدولية رقم (244) ، بقيمة 5٫810٫000 دولار أمريكى رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة التاسعة عشرة (19) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظى هيئة التنمية الدولية رقم (244) ، بقيمة 5٫810٫000 دولار أمريكى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1447 هــ ( الموافق 18 مايــــو سنة 2026 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 المحرم سنة 1448 هــ (الموافق 14 يوليــــــة سنة 2026 م) . قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج رقم 29 لسنة 2026 وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 18 مايو 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة التاسعة عشرة (19) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظى هيئة التنمية الدولية رقم (244) ، بقيمة 5٫810٫000 دولار أمريكى ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 14/7/2026 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 20/7/2026 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 18 مايو 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة التاسعة عشرة (19) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظى هيئة التنمية الدولية رقم (244) ، بقيمة 5٫810٫000 دولار أمريكى . 

السيسي القرار الجمهوري القرار الجمهوري رقم 217 810 آلاف دولار أمريكي اكتتاب جمهورية مصر العربية الموافقة

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