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اقتصاد

3 يناير.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا وبيت الوطن بالعبور

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:21 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد 3/1/2021، وحتى يوم الإثنين 8/2/2021، فى تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزًا التكميلية، وقطع أراضى العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمدينة العبور، على أن يتم إحضار كافة المستندات المتعلقة بقطعة الأرض التى تم حجزها طبقًا لكراسة الشروط.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزًا التكميلية بالبلوك (18099)، خلف الحى التاسع، القطع من 1 : 14، يوم الأحد 3/1/2021، والقطع من 15 : 28، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 29 : 42، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 43 : 56، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 57 :  70، يوم الخميس 7/1/2021، وتخصيص يومى الأحد 17/1/2021، والإثنين 18/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمنطقة (D 9)، القطع من 1 : 20، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 25/1/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 81 : 95، يوم الأحد 31/1/2021، وتخصيص يومى الأحد 7/2/2021، والإثنين 8/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

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