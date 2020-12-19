رئيس مياه القناة: مستمرون فى اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة ، أن الشركة مستمرة في القطاعات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بتنفيذ خطة السلامة والصحة المهنية فى اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وذلك حفاظا على جميع صحة العاملين بالشركة.





وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن إجراءات التعقيم شملت المبانى الإدارية، ومكاتب الموظفين، والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، بالإضافة الي استمرارية تعقيم وتطهير المحطات التابعة للشركة بالقطاعات الثلاثة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.





وأشار رئيس مياه القناة، أن ذلك يأتى فى إطار حرص الشركة على صحة وسلامة جميع العاملين للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، مشددًا على جميع العاملين باستمرارية ارتداء الكمامات أثناء فترات العمل، مع استمرار إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة في أعمال التطهير التعقيم وتوزيع الكحول واتباع كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيرروس كورونا.



