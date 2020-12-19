ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس مياه القناة: مستمرون فى اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت
Advertisements
حسن غنيمة
أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الشركة مستمرة في القطاعات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بتنفيذ خطة السلامة والصحة المهنية فى اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وذلك حفاظا على جميع صحة العاملين بالشركة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن إجراءات التعقيم شملت المبانى الإدارية، ومكاتب الموظفين، والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، بالإضافة الي استمرارية تعقيم وتطهير المحطات التابعة للشركة بالقطاعات الثلاثة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار رئيس مياه القناة، أن ذلك يأتى فى إطار حرص الشركة على صحة وسلامة جميع العاملين للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، مشددًا على جميع العاملين باستمرارية ارتداء الكمامات أثناء فترات العمل، مع استمرار إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة في أعمال التطهير التعقيم وتوزيع الكحول واتباع كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيرروس كورونا.

وأوضح أنه يتم الكشف على جميع العاملين عند دخول القطاعات، وكذلك المواطنين المترددين عليها، لافتا إلى أن أي عامل أو مواطن مصاب بارتفاع في درجة الحرارة سيتم اتباع كل التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" والتنسيق فورًا مع مديرية الصحة، لافتا إن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على العاملين وتوفير الحماية لهم حتى يقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مياه القناة: بدء أعمال غسيل وتعقيم شبكات وخزانات المياه بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

تشمل محافظات القناة.. حملة مكبرة للمرور على أماكن استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها

رئيس مياه القناة: جاهزون للأمطار والسيول بفرق مدربة على أعلى مستوى

رئيس مياه القناة يشدد على الإجراءات الاحترازية وارتداء العاملين الكمامات

رئيس شركة مياه الشرب بالقناة: غسيل وتطهير مرشحات ومروقات المحطات

رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير مرشحات ومحروقات المحطات

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مستهل التعاملات.. عيار 21 يسجل 822 جنيها

أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.. السعودية تدين استهداف تجمع لقراءة القرآن في أفغانستان

في سنة واحدة.. أغنى طفل في العالم يجني 30 مليون دولار

تركيا.. حفل صاخب بحضور أردوغان والكاظمي يثير جدلا واسعا.. فيديو

سر العثور على 40 مومياء بعد اختفائها 149 سنة.. خبير أثري يكشف التفاصيل

محاميها: سيدة الكرم رفضت كافة محاولات التصالح والتنازل عن حقها.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمواجهة الإصابة بكورونا.. تجنب تناول هذه الأطعمة فورا

أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا