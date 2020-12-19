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محافظات

غدا.. فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:54 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى غدا الأحد، عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .


وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربى عنها هى مارات ابو جميعة، ومنطقة الشيخ الشحات، وتقسيم الحجاز وذلك غدا الأحد من السا عة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية  للمحولات الكهربائية .


من جانبه كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، عن أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.


كما أكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.


 ومن جانبها تابعت  هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت ، استكمال أعمال حملات النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. 


أكدت رئيس المدينة أننا نعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة اليومية ورفع القمامة وتفريغ الصناديق أولًا بأول، واستكمال أعمال تطهير وإصلاح أعطال المياه، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين الخدمات.


وأضافت أن إدارة النظافة بالمدينة، تمكنت من إنهاء أعمال رفع مخلفات التجريف الناتجة عن إزالة التعديات خلف منطقة سوق الخضار ، وكذلك مخلفات شجرية وصلبة بمنطقة عمارات العرايشي.

 

ووجهت رئيسة المدينة، بتكثيف حملات النظافة العامة بالمدينة والقرى والتواصل الدائم مع المواطنين ميدانيًا والاستجابة الفورية لأي شكوى.

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