فرسان سموحة يتألقون في بطولة شرم الشيخ

شهدت منافسات رابع حلقات بطولة الجمهورية للفروسية المقامة على ملاعب كونكورد السلام بشرم الشيخ تألق واضح لفرسان سموحة فى ارتفاعات الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة للخيول الأجنبية Classes A1,A2,B,C,D .





فى إطار مباريات الدرجة الأولى بـ A2 class ، فاز الفارس عمرو جمال بالمركز الثانى عام أول أيام البطولة وبالمركز الأول عام ثانى أيام البطولة.





وفاز الفارس على عويضة بالمركز الرابع عام والثانى ناشئين ثانى أيام البطولة.





وفى إطار مباريات الدرجة الثانية B class فاز الفارس عمرو جمال بالمركز السادس عام ثانى أيام البطولة .





وفى إطار مباريات الدرجة الثالثة C class فاز الفارس على عويضة بالمركز الرابع عام ثانى أيام البطولة.



