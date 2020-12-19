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لقاح فايزر _بيونتيك مجانا .. سعوديون ومقيمون يتلقون مصل كورونا..فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:33 م
بدأ التطعيم ضد كورونا
بدأ التطعيم ضد كورونا في السعودية
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إبراهيم القادري
عرضت قناة العربية فيديو يؤكد تواصل عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية بدون تسجيل أي أعراض جانبية .

وأضاف الفيديو أن السعوديين والوافدين الذين تم تطعيمهم أشادوا بالتنظيم وسهولة عملية تلقي اللقاح لافتا الي ان السعودية فتحت الباب امام المواطنين والمقيمين للحصول علي لقاح فايزر _بيونتيك مجانا .

وأوضح الفيديو أن هناك اكثر من 400 الف شخص سجلوا حتي الان ليتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا 

واكد الفيديو ان المملكة أعلنت عن وصول شحنات إضافية من اللقاح .

وتابع الفيديو أن حملة التطعيم ستكون علي ثلاث مراحل مؤكدا ان المرحلة الاولي تستهدف من هم فوق 65 عاما وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوي بأمراض مزمنة بينما تشمل المرحلة الثانية فئة من تجاوزوا 50 عاما .

واستكمل الفيديو ان المرحلة الثالثة ستشمل جميع المواطنين والمقيمين والراغبين في تناول اللقاح .
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