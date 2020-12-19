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فن

أهداها إلى محمود ياسين.. خالد النبوى يعلق على جائزة أفضل ممثل فى حفل دير جيست

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:27 م
خالد النبوى
خالد النبوى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان خالد البنوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل تويتر عقب حصوله على افضل ممثل فى سينما 2020 عن دوره فى فيلم "يوم وليلة" وذلك بحفل الدير جيست. 

وقال خالد النبوى : "جائزة أفضل ممثل سينما عن فيلم يوم وليلة بتصويت الجمهور من مجلة دير جيست ، شكرًا للجمهور الحبيب على حبه الغالي و مبروك لفريق عمل الفيلم لأنه سبب فى هذا التكريم.. اهداء الجايزة لروح الفنان العظيم محمود ياسين.

وكرمت إدارة دير جيست في حفلها المقام بالتجمع الخامس، النجمة إلهام شاهين عن مشوارها الفنى بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى الدورة 42.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، دينا، عبير صبري وزوجها، الإعلامية لميس الحديدي، رنا سماحة وزوجها، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات. 

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.
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