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أحمد موسى: مصر لا تقبل الشذوذ.. وقطر وافقت على المثلية الجنسية لاستضافة المونديال

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:03 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن البرلمان الأوروبي يرغب في إباحة حقوق المثلية الجنسية والشذوذ الجنسي في مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"  المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك دولا أباحت المثلية الجنسية مثل قطر، مضيفا: "قطر وافقت على المثلية الجنسية كشرط لاستضافة كأس العالم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لا يوجد مواطن في الـ 100 مليون مصري يقبل المثلية الجنسية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "ثورة 30 يونيو قامت لعزل الإخوان والمنظمات الإرهابية التي تستهدف نشر ادعاءات كاذبة عن مصر في مختلف المجالات ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "قرار الدولة المصرية سيادي ونسمع الجميع ولكن لا يملي أحد علينا ما نتخذه من قرارات ، والشعب المصري دفن جماعة الإخوان الإرهابية ولن يسمح الشعب بعودة جماعة الإخوان الإرهابية تحت اي ظرف".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "مصر الآن غير مصر في عام 2013  ومصر دولة قوية بمؤسساتها وقياداتها السياسية، ومصر لا تقلق من شيء  ومعندناش حاجة نقلق منها".
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